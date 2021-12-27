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Еще одно селфи на фоне храма в Петербурге. За дерзким ангелочком приедут ночью

Фотокорреспондент «Фонтанки» обратил внимание на очередной пример непозволительной легкомысленности при съемке на фоне церкви. На остановочном знаке посреди Невского проспекта решил запечатлеть себя маленький ангел.

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автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Фото сделаны напротив базилики Святой Екатерины 27 декабря. Ангел выглядит благопристойно, но в безопасности себя чувствовать не может.

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Как рассказали «Фонтанке» в городском комитете по транспорту, «в рамках технического обслуживания остановочных знаков с них удаляются посторонние объявления и предметы». Обслуживание проводится, как правило, в ночное время.

Напомним, в последние месяцы съемка на фоне храмов привела к ряду скандалов. В Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, позже то же самое случилось с двумя подростками после откровенной фотосессии у Спаса на Крови.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

261313171
Полудуркам заплатили?
VKuser545932782
Я так поняла,фотокорр сам поставил фигурку,снял на камеру,а теперь вызывает аллергические реакции у либералов в заметке дешевенькой.
DanCitizen
Б. возбудился уже?
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