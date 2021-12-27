Еще одно селфи на фоне храма в Петербурге. За дерзким ангелочком приедут ночью

Фото сделаны напротив базилики Святой Екатерины 27 декабря. Ангел выглядит благопристойно, но в безопасности себя чувствовать не может.

Как рассказали «Фонтанке» в городском комитете по транспорту, «в рамках технического обслуживания остановочных знаков с них удаляются посторонние объявления и предметы». Обслуживание проводится, как правило, в ночное время.



Напомним, в последние месяцы съемка на фоне храмов привела к ряду скандалов. В Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, позже то же самое случилось с двумя подростками после откровенной фотосессии у Спаса на Крови.

