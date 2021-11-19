Двоих подростков, оголившихся у Спаса на Крови, доставили в отдел. Возбуждено дело об оскорблении чувств верующих

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, фотосессия у храма с обнаженкой может дорого обойтись по крайней мере одному из двух участников. После появления в сети фото, на котором молодые люди демонстрируют себя без штанов, сотрудники полиции установили, что сами снимки были сделаны в июле этого года.

СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Оперативно были установлены и задержаны 15 и 17-летний петербуржцы. Обоих привезли в отдел полиции. В ближайшее время их передадут в СК для проведения процессуальных действий.

