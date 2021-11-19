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Двоих подростков, оголившихся у Спаса на Крови, доставили в отдел. Возбуждено дело об оскорблении чувств верующих

Подростков, снявших штаны у Спаса на Крови, задержали и подозревают в оскорблении чувств верующих

За несколько часов сотрудники полиции Петербурга нашли молодых людей, которые оголялись у храма Спас на Крови.

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Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, фотосессия у храма с обнаженкой может дорого обойтись по крайней мере одному из двух участников. После появления в сети фото, на котором молодые люди демонстрируют себя без штанов, сотрудники полиции установили, что сами снимки были сделаны в июле этого года.

СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Оперативно были установлены и задержаны 15 и 17-летний петербуржцы. Обоих привезли в отдел полиции. В ближайшее время их передадут в СК для проведения процессуальных действий.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили факт задержания молодых людей.

По данным «Фонтанки», 17-летний родился в республике Молдова, живет в полной семье в Невском районе. 15-летний петербуржец — практически его сосед. Живет с мамой и бабушкой.

Уголовная ответственность по статье 148 УК наступает с 16 лет.

Провокационные фотографии на фоне Спаса на Крови полиция Петербурга выявила в ходе мониторинга интернета. После чего была начата проверка и поиск участников полуобнаженной фотосессии. На момент публикации страница с фото была недоступна. Но в сети остались следы того, что снимок был подписан «Всем хорошего дня, с вами рынок, ребята».

Это уже не первый случай за последнее время, когда правоохранительные органы интересуются вульгарными фото у церквей. Так, в Москве блогер с подругой получили по 10 месяцев колонии за фотографии с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. А в Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, суд не стал избирать ей меру пресечения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

nikonian
Попробовали бы в Грозном
266686092
Невозможно читать такое в светском государстве! Оголяться у храмов и музеев глупо, но тянет это максимум на хулиганство. С каких это пор верующие у нас стали привилегированным классом, чувства которых нельзя оскорблять?
K_Lutsky
Вопрос, почему таких дурачков все больше? Оголяться на фоне Храма это не преступление, это идиотизм скорее и глупость. Тут голову лечить надо, а не сажать, я думаю
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