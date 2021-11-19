Двоих подростков, оголившихся у Спаса на Крови, доставили в отдел. Возбуждено дело об оскорблении чувств верующих

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, фотосессия у храма с обнаженкой может дорого обойтись по крайней мере одному из двух участников. После появления в сети фото, на котором молодые люди демонстрируют себя без штанов, сотрудники полиции установили, что сами снимки были сделаны в июле этого года.
СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Оперативно были установлены и задержаны 15 и 17-летний петербуржцы. Обоих привезли в отдел полиции. В ближайшее время их передадут в СК для проведения процессуальных действий.
В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили факт задержания молодых людей.
По данным «Фонтанки», 17-летний родился в республике Молдова, живет в полной семье в Невском районе. 15-летний петербуржец — практически его сосед. Живет с мамой и бабушкой.
Уголовная ответственность по статье 148 УК наступает с 16 лет.
Провокационные фотографии на фоне Спаса на Крови полиция Петербурга выявила в ходе мониторинга интернета. После чего была начата проверка и поиск участников полуобнаженной фотосессии. На момент публикации страница с фото была недоступна. Но в сети остались следы того, что снимок был подписан «Всем хорошего дня, с вами рынок, ребята».