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Общество Трудные будни петербургского ОМОН. Семерым росгвардейцам пришлось толкать автозак

Трудные будни петербургского ОМОН. Семерым росгвардейцам пришлось толкать автозак

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9 комментариев

Свидетелем тяжелой в прямом смысле слова работы сотрудников Росгвардии вечером 29 ноября стал читатель «Фонтанки» Павел. На кадрах, которые запечатлел петербуржец, семеро омоновцев возле станции метро «Гостиный двор» изо всех сил пытаются сдвинуть с места автозак. Вероятно, машина заглохла, предположил он.

Источник:

Однако коллективные старания правоохранителей не увенчались успехом. По словам Павла, на помощь им вскоре приехал второй автозак.

Но чем кончилось дело, он не увидел, поскольку как раз пришел его автобус.

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Комментарии
9
Сила в Правде!!
20 минут
у вас там что до сих пор у гостинки автозаки дежурят.
Klaustrofobik
3 минуты
Почему не на сво?
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