Трудные будни петербургского ОМОН. Семерым росгвардейцам пришлось толкать автозак

Свидетелем тяжелой в прямом смысле слова работы сотрудников Росгвардии вечером 29 ноября стал читатель «Фонтанки» Павел. На кадрах, которые запечатлел петербуржец, семеро омоновцев возле станции метро «Гостиный двор» изо всех сил пытаются сдвинуть с места автозак. Вероятно, машина заглохла, предположил он.

Однако коллективные старания правоохранителей не увенчались успехом. По словам Павла, на помощь им вскоре приехал второй автозак.

Но чем кончилось дело, он не увидел, поскольку как раз пришел его автобус.