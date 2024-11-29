Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил полиции, что заминировал 30 школ Петербурга

Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. По данным «Фонтанки», звонок раздался днем 29 ноября в дежурной части 18-го отдела полиции.
Мужчина не сказал, в какие именно учебные учреждения заложил взрывные устройства, но предупредил, что будет звонить директорам за несколько минут до взрыва. Позднее в полицию обратились сотрудники одной из школ и сообщили, что тоже получили уведомление от «участника СВО», который якобы заложил 10 кило тротила в мусорный бак возле школы и потребовал провести эвакуацию.
Сотрудники полиции проинспектировали школы, находящиеся на вверенной им территории, но не нашли никаких взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.
Теперь в действиях неизвестного усматривают признаки совершения преступления по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры. За это может грозить лишение свободы до пяти лет.
Ранее неизвестный мужчина позвонил в полицию и заявил, что заминировал туалет на Дворцовой площади.
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