Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил полиции, что заминировал 30 школ Петербурга

Мужчина не сказал, в какие именно учебные учреждения заложил взрывные устройства, но предупредил, что будет звонить директорам за несколько минут до взрыва. Позднее в полицию обратились сотрудники одной из школ и сообщили, что тоже получили уведомление от «участника СВО», который якобы заложил 10 кило тротила в мусорный бак возле школы и потребовал провести эвакуацию.