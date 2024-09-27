Неизвестный заявил, что набил тротилом туалет на Дворцовой площади и ждет полицию в кабинке

Неизвестный мужчина позвонил в полицию и заявил, что заминировал туалет на Дворцовой площади. Как стало известно «Фонтанке», звонок раздался вечером 26 сентября в дежурной части 76 отдела полиции.



Мужчина представился членом террористической группировки.



Правоохранителям он заявил, что заложил в кабинке 20 кг тротила, и там же ожидает сотрудников полиции.



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что полиция не обнаружила ничего опасного.





«Фонтанка» публиковала гид по уборным на Невском проспекте и рассказывала, что туалет на Дворцовой площади стоит 50 рублей и работает до 23.00.

