Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Утром 28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом вечером в четверг сообщило Министерство обороны.
Как утверждается, под удар попали энергообъекты, обеспечивающие функционирование оборонно-промышленного комплекса Украины. О каких именно объектах идет речь, не уточняется, но называется их количество и число ракет и дронов, задействованных в атаке.
«При нанесении удара применено 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов „Герань-2“, которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины (из 100 ракет различных видов базирования и 466 БПЛА „Герань-2“», говорится в сообщении.
Ранее об этой атаке рассказал Владимир Путин. По его словам, атака была предпринята «в ответ на продолжение ударов ракетными атаками по территории России».
Оператор электросетей «Укрэнерго» утром в четверг сообщил, что российская армия в 11-й раз с начала 2024 года атаковала украинскую энергосистему. Об атаках на объекты энергетической инфраструктуры сегодня сообщали власти восьми областей Украины.
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