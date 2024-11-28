Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Утром 28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом вечером в четверг сообщило Министерство обороны.

Как утверждается, под удар попали энергообъекты, обеспечивающие функционирование оборонно-промышленного комплекса Украины. О каких именно объектах идет речь, не уточняется, но называется их количество и число ракет и дронов, задействованных в атаке.