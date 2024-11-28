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Общество Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре Украины

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5 комментариев

Утром 28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом вечером в четверг сообщило Министерство обороны.

Как утверждается, под удар попали энергообъекты, обеспечивающие функционирование оборонно-промышленного комплекса Украины. О каких именно объектах идет речь, не уточняется, но называется их количество и число ракет и дронов, задействованных в атаке.

«При нанесении удара применено 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов „Герань-2“, которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины (из 100 ракет различных видов базирования и 466 БПЛА „Герань-2“», говорится в сообщении.

Ранее об этой атаке рассказал Владимир Путин. По его словам, атака была предпринята «в ответ на продолжение ударов ракетными атаками по территории России».

Оператор электросетей «Укрэнерго» утром в четверг сообщил, что российская армия в 11-й раз с начала 2024 года атаковала украинскую энергосистему. Об атаках на объекты энергетической инфраструктуры сегодня сообщали власти восьми областей Украины.

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Минообороны Массированный удар Объекты энергетической инфраструктуры Украина ВС РФ Ракеты Герань
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Комментарии
7
Сила в Правде!!
1 минута
В декабре 1941 года в Ленинграде было выработано 50 млн кВт⋅ч электроэнергии (в семь раз меньше, чем в декабре 1940 года), в январе 1942 года — 13 млн кВт⋅ч, в феврале — 7,5 млн кВт⋅ч, в апреле — 13 млн кВт⋅ч, в мае — 17 млн кВт⋅ч электроэнергии[150]. 25 января был минимум выработки электроэнергии: в городской энергосистеме работала лишь одна турбина с нагрузкой 3 МВТ...
8588426842
11 минут
тут канадские скаклы сидят,
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