Массированная ракетно-дроновая атака на Украину, цели для «Орешника» подбираются. Что сказал Путин на саммите ОДКБ

Выступление Владимира Путина на саммите ОДКБ в Астане Источник: youtube.com/@kremlin

Президент Российской Федерации во вступительном слове на саммите ОДКБ, который проходит 28 ноября в Астане, проинформировал лидеров союзных государств о текущей ситуации в зоне боевых действий на Украине и новых российских вооружениях.

«Наши бойцы прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию… Наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят», — сказал Владимир Путин.

У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперёд, и ничто их не остановит. Владимир Путин президент России

Он также сообщил, что минувшей ночью по украинской территории был нанесен комплексный удар, использованы 90 ракет и 100 БПЛА. Поражены 17 военных объектов и оборонной промышленности Украины.

Владимир Путин отдельно остановился на «возможном продолжении испытаний „Орешника“ в боевых условиях». «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве, и эти попытки продолжаются», — сказал глава государства.

Источник: скриншот youtube.com/@kremlin







Полный текст выступления Владимира Путина на саммите ОДКБ 28 ноября 2024 года

…так же, как и все собравшиеся, хотел бы прежде всего поблагодарить президента Казахстана и всех казахстанских друзей за подготовку к сегодняшней встрече, за активную работу, которая проводилась с казахстанским председателем в течение нынешнего года при поддержке команд всех наших стран.

Как уже справедливо отмечали коллеги, взаимодействие наших государств в рамках организации Договора о коллективной безопасности имеет действительно важное значение. Это взаимодействие носит союзнический характер и устраивается на принципах дружбы, добрососедства, уважения и интересов друг друга.

У нас военно-политическая организация, и некоторые коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне специальной военной операции в свете последних событий. Я всегда это делал на наших встречах, конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня. Считаю своим долгом проинформировать вас о тех событиях, которые происходили в самые последние годы.

Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённых силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно. Тем не менее, как вы знаете, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были, тем не менее, нанесены, по Брянской и Курской областям, американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.

О последствиях этих атак, о причинённом нам ущербе было сказано в моём заявлении 21 ноября. Для справки, кстати, скажу, что российский аналог всех трёх модификаций ATACMS — это российская ракетная система «Искандер» и её различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте примерно одинаковая, дальность у «Искандера» больше. Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги.

Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий TAURUS имеют боевую часть где-то 450−480 килограммов в тротиловом эквиваленте. Дальность — 500−650 километров. 650 — это как раз немецкая ракета TAURUS. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101. Имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности. Новые американские ракеты PrSM, как я уже сказал, по своим характеристикам уступают российским аналогам. Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить. Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взято, и в следующем году это производство будет увеличено еще на 25−30 %.

Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идёт полным ходом. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен. Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней.

В ответ на продолжение ударов ракетными атаками по территории России всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных исполнителей.

Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей — это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю еще раз, эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ будет всегда.

И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система «Орешник» в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на её испытания в боевых условиях, именно вынуждены, как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И думаю, подобные аналоги появятся не скоро.

Напомню ещё раз, как «Орешник» работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самоотделяющихся блоков атакуют цель со скоростью 10 махов, это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 000 градусов. Для понимания — на поверхности Солнца температура достигает 5 500−6 000 градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы превращается, по сути говоря, в пыль.

Ракета поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орешников», мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения «Орешник», конечно же, не является. Во-первых, потому что это подтверждено испытанием 21 ноября. Это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения.

В наличии у нас сегодня имеются несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе, и возможным продолжением испытания «Орешников» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября.

В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить узоры по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. Серийное производство «Орешника» началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, всё, что я сейчас говорил, всё, что доложил вам сейчас, безусловно, имеет большое значение. Но самое главное заключается всё-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя.

В конечном итоге всё зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию. За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве, за его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они уже не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны, сидят и, исходя с юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказов вооруженным силам. Кстати говоря, поскольку они узурпаторы власти, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся преступниками.

Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на убой. Более того, как я уже сказал, приказы являются преступными. Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории. Мы должны встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей.

И поэтому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят. У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперёд, и ничто их не остановит.

Я хочу поблагодарить коллег за то, что вы обратили внимание, и в этом контексте очень важно, что мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее, о 80-летии этой Победы. Конечно, во всех наших странах это пройдет на самом высоком государственном уровне. Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву, на торжественные мероприятия 9 мая. Кроме того, мы приглашаем воинские расчёты в странах ОДКБ вместе с российскими воинами принять участие в параде на Красной площади.