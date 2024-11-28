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Город Квартира Максима Горького в Петербурге продается за 90 млн рублей

Квартира Максима Горького в Петербурге продается за 90 млн рублей

1 678
3 комментария

В Петербурге продается мемориальная 6-комнатная квартира писателя Максима Горького, расположенная на Кронверкском проспекте, 23. «Фонтанка» нашла объявление в четверг, 28 ноября.

Площадь квартиры на шестом этаже составляет 212 квадратных метров. Апартаменты являются частью доходного дома жены сенатора, члена Госсовета, тайного советника Л. В. Барсова, созданном в стиле «северного модерна». Из окон квартиры писателя открывается вид на Александровский парк, Петропавловскую крепость, а также Ленинградский зоопарк.

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«Эта квартира была одним из центров петербургской культурной и общественной жизни. Здесь бывали В. И. Ленин, А. В. Луначарский, Ф. Э. Дзержинский, A. M. Коллонтай, Л. Б. Красин, В. В. Маяковский, Ф. И. Шаляпин, семья Ходасевичей, С. С. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Рерих, В. В. Иванов, К. А. Федин, Н. С. Тихонов, М. Л. Слонимский, А. И. Куприн, И. А. Бунин, К. И. Чуковский и другая элита того времени. Сильная энергетика этого места чувствуется по сей день», — пишут в объявлении.

За апартаменты знаменитого писателя просят 90 млн рублей. При этом в прошлом году, когда «Литфонд» выставлял жилье Максима Горького на аукцион, стартовая стоимость 6-комнатной квартиры составляла 75 млн рублей.

Ранее на Кронверкском проспекте, 23, продавалась квартира на четвертом этаже, в которой с 1917-го по 1921 год жил писатель Максим Горький и гостил Герберт Уэллс. Выставленная за 11,5 млн рублей на продажу недвижимость включала в себя две комнаты общей площадью в 52 квадратных метра.

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Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
25 минут
Максим Горький не самым плохим человеком был, кстати. Хотя и сталинист, но много порядочного сделал. И Европу любил, не был псевдопатриотом.
Гость
26 минут
Неплохо жила пролетарская беднота... 😲
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