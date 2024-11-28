Квартира Максима Горького в Петербурге продается за 90 млн рублей

«Эта квартира была одним из центров петербургской культурной и общественной жизни. Здесь бывали В. И. Ленин, А. В. Луначарский, Ф. Э. Дзержинский, A. M. Коллонтай, Л. Б. Красин, В. В. Маяковский, Ф. И. Шаляпин, семья Ходасевичей, С. С. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Рерих, В. В. Иванов, К. А. Федин, Н. С. Тихонов, М. Л. Слонимский, А. И. Куприн, И. А. Бунин, К. И. Чуковский и другая элита того времени. Сильная энергетика этого места чувствуется по сей день», — пишут в объявлении.