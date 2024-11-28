Как распознать деменцию в 35 лет — врачи назвали один ранний признак

Расстройство относится к прогрессирующим, поэтому важно выявить его и приступить к лечению как можно раньше Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Врачи тратят тысячи часов на то, чтобы разобраться в том, как появляется и развивается деменция. В результате этих изысканий получается выяснить симптомы, которые появляются за 10 лет до того, как болезнь проявит себя. А теперь ученые обнаружили один ранний признак, на который стоит обратить внимание еще в 35 лет.

Ранний признак развития деменции

Нейробиолог Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Национального института исследований в области здравоохранения Абидеми Отаику проанализировал данные трех крупных исследований здоровья и старения. Более 600 человек, принимавших в них участие, были в возрасте от 35 до 64 лет, еще 2600 человек — от 79 и старше.

— Никто из участников не страдал деменцией в начале исследования, они наблюдались в среднем в течение девяти лет для группы среднего возраста и пяти лет для старших участников, — отметил нейробиолог.

Участники заполнили несколько анкет, в которых среди прочих был вопрос о том, как часто им снились плохие сны и кошмары. Проанализировав данные, ученый выявил одну закономерность: участники среднего возраста, которым снились кошмары хотя бы раз в неделю, в четыре раза чаще испытывали снижение когнитивных способностей в течение следующего десятилетия, в то время как у пожилых участников в два раза чаще диагностировали деменцию.

— Интересно, что связь между ночными кошмарами и будущей деменцией была гораздо сильнее у мужчин, чем у женщин, — подчеркнул Отаику на страницах журнала PNAS. — Например, пожилые мужчины, которым каждую неделю снились кошмары, были в пять раз более склонны к развитию деменции по сравнению с пожилыми мужчинами, которые не сообщали о плохих снах. У женщин, однако, увеличение риска составило всего 41%. Я обнаружил очень похожую закономерность в группе среднего возраста.

Таким образом нейробиолог пришел к выводу, что частые ночные кошмары, вполне вероятно, — один из самых ранних признаков деменции, которая может предшествовать развитию проблем с памятью и мышлением на несколько лет или даже десятилетий, особенно у мужчин. Кроме того, возможно, что регулярные плохие сны и кошмары могут быть причиной деменции.

— Хорошая новость заключается в том, что повторяющиеся ночные кошмары поддаются лечению. И уже было показано, что медикаментозное лечение кошмаров уменьшает накопление аномальных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Также были сообщения о случаях, показывающих улучшение памяти и навыков мышления после лечения ночных кошмаров, — подчеркнул исследователь.

Врачи вообще часто связывают качество сна со снижением когнитивных способностей.

Почему важно нормально спать

По словам специалистов, у людей старше 60 лет вероятность развития деменции повышается на 27%, если они теряют хотя бы 1% глубокого сна каждый год.

— Глубокий сон — третья фаза сна и самая важная, — обращает внимание главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова. — У всех случалось, что вроде бы спал долго, но проснулся разбитым — это означает, что ваш сон перешел в третью фазу или слишком поздно, или застрял на второй.

Первая стадия считается поверхностным сном, а на второй стадии тело постепенно начинает расслабляться, поэтому у некоторых возникают миоклонии — вздрагивания рук и ног, зачастую вызывающие пробуждение, так как сознание медленнее тела переходит в третью фазу — глубокий сон, когда даже внешние раздражители не способны нас разбудить.

— Четвертую стадию называют парадоксальным сном или фазой быстрого движения глазами: в этой фазе мозг начинает медленно работать, поэтому человеку часто снятся сны именно на этой стадии, — говорит Надежда Подкорытова. — Третью и четвертую стадии сомнологи объединяют уже давно в одну: «дельта-сон», или «глубокий сон».

Качество глубокого сна зависит от многих факторов: возраста, состояния здоровья, привычек и образа жизни. Но врачи предупреждают, что ложиться и вставать нужно в одно и то же время, причем каждый день, даже в выходные и во время отпуска, и освоить гигиену сна.

— Перед сном не заниматься умственной деятельностью, требующей сосредоточения, не работать в постели, ограничить использование гаджетов. Не курить перед сном, — настаивает врач-невролог, кандидат медицинских наук Анастасия Клименко. — Проветривать комнату: понижение температуры и свежий воздух будут способствовать засыпанию. В комнате должно быть темно, это необходимо для лучшей выработки мелатонина — гормона, способствующего сну.

Важно помнить, что деменция относится к прогрессирующим расстройствам, поэтому особенно важно выявить ее и приступить к лечению как можно раньше. Для начала можно пройти наш тест на деменцию, но, если вы заподозрили неладное, идите прямиком к врачу.