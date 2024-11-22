Тест на деменцию: всего 10 вопросов покажут, стоит ли вам беспокоиться

Если вы зашли в комнату и забыли, что хотели сделать, это называется эффектом дверного проема. Если время от времени забываете выключить утюг, возможно, сказывается усталость. Но когда понимаете, что провалы в памяти появляются всё чаще, привычные бытовые дела даются всё сложнее и логическое мышление куда-то запропастилось, вероятно, это повод обратиться к специалистам.