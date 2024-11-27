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Происшествия После конфликта со скорой в Петербурге, где пострадал водитель, полиция задержала двоих

После конфликта со скорой в Петербурге, где пострадал водитель, полиция задержала двоих

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи в Кировском районе Петербурга утром 27 ноября. Дело может стать уголовным.

В половине десятого часа утра в районную полицию поступила информация о том, что возле дома 10 по Счастливой улице неизвестные распылили газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи. Позже поступила телефонограмма о том, что пострадавший обратился в больницу с травмами и ожогами глаз, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 11:55 в квартире дома 10 по Счастливой улице полицейские задержали двоих подозреваемых. Это были нетрезвые жители Петербурга в возрасте 42 и 33 лет. Мужчин доставили в отдел, где на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, у сотрудников скорой помощи возник конфликт с двумя прохожими, пока они ждали пациента. Двое неизвестных потребовали от врача сделать им уколы, а в ходе ссоры залили водителя «скорой» из перцового баллончика. Пострадавшего после оказания помощи в больнице отпустили домой. Его состояние — удовлетворительное.

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