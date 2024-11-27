После конфликта со скорой в Петербурге, где пострадал водитель, полиция задержала двоих

В половине десятого часа утра в районную полицию поступила информация о том, что возле дома 10 по Счастливой улице неизвестные распылили газовый баллончик в лицо водителю скорой помощи. Позже поступила телефонограмма о том, что пострадавший обратился в больницу с травмами и ожогами глаз, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.