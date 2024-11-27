Прохожие в Петербурге потребовали укол у врача скорой и на отказ ответили «перцем»

Сотруднику скорой самому потребовалась скорая медицинская помощь после конфликта с прохожими в Кировском районе Петербурга. Досталось по глазам.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел около 09:40 27 ноября возле дома 10 по Счастливой улице. Медики прибыли по вызову к пациенту. Машина скорой помощи стояла у одного из подъездов, когда к ней подошли двое мужчин и потребовали от врача сделать им два укола. Разгорелся конфликт, в ходе которого прохожие распылили в лицо водителю скорой перцовый баллончик.

Неизвестные после этого скрылись, а пострадавший водитель вызвал скорую. Мужчина получил химический ожог глаз. Пострадавшего доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.