Глава ВТБ дал успокаивающий прогноз о курсе доллара

Президент Банка ВТБ Андрей Костин поделился с журналистами своим прогнозом касательно курса доллара. Он считает, что доллар подешевеет и стабилизируется.

По мнению главы ВТБ, курс доллара стабилизируется на более низком уровне, чем сейчас, передает 27 ноября телеграм-канал «Вы слушали Маяк». По курсу ЦБ РФ на 19:43, доллар стоит 105 рублей, а евро — 110 рублей.

Рубль 27 ноября резко упал на международном валютном рынке. В моменте курс доллара достигал 114 рублей, евро — 120 рублей. К 18 часам наблюдался откат, но затем курс вновь пошел в рост. Центробанк объявил, что до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Ранее директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Фонтанке» о причинах падения национальной валюты и к каким последствиям для граждан это может привести.