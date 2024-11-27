Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +4

1 м/c,

с-з.

 762мм 96%
Подробнее
6 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Промышленный Петербург
«Соболев — не уровень „Зенита“»
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Кино В трейлере нового сезона «Игры в кальмара» показали возвращение игрока 456 и «темную лошадку»

В трейлере нового сезона «Игры в кальмара» показали возвращение игрока 456 и «темную лошадку»

996
Написать комментарий

На YouTube-канале Netflix вышел первый трейлер второго сезона популярного корейского сериала «Игра в кальмара». В нем показано, как главный герой первого сезона, Сон Ки Хун (его вновь играет Ли Джон Джэ), возвращается в игру и как он пытается ее изменить, спасая игроков.

Источник:

Судя по трейлеру, зритель вновь увидит знакомое испытание с куклой, стреляющей глазами, а желание бедняков закрыть долги окажется выше, чем чувство самосохранения и забота о других людях.

Кроме того, судя по всему, среди играющих окажется тот, кто помешает Сон Ки Хуну в его замысле переиграть ведущих. Кто этот юноша — станет ясно после выхода второго сезона, дата премьеры которого назначена на 26 декабря.

«Новые игроки. Новые правила. После каждого раунда каждый игрок может проголосовать „О“, чтобы остаться, или „Х“, чтобы уйти, — и изменившийся Ки Хун полон решимости „встряхнуть“ игру», — сказано в описании трейлера. Также уточняется, что режиссер Хван Дон-хек, ставший первым азиатом, получившим премию Emmy за лучшую режиссуру драматического сериала, снова руководит проектом в качестве режиссера, сценариста и продюсера.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года. Производство второго сезона началось в июле 2023 года, третий, финальный, сезон ждут в 2025-м.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus»

ПО ТЕМЕ
Сериал Что смотреть
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
Новости компаний
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Новости компаний
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
ТОП 5
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40