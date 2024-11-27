В трейлере нового сезона «Игры в кальмара» показали возвращение игрока 456 и «темную лошадку»

На YouTube-канале Netflix вышел первый трейлер второго сезона популярного корейского сериала «Игра в кальмара». В нем показано, как главный герой первого сезона, Сон Ки Хун (его вновь играет Ли Джон Джэ), возвращается в игру и как он пытается ее изменить, спасая игроков.

Источник: Netflix / YouTube

Судя по трейлеру, зритель вновь увидит знакомое испытание с куклой, стреляющей глазами, а желание бедняков закрыть долги окажется выше, чем чувство самосохранения и забота о других людях.

Кроме того, судя по всему, среди играющих окажется тот, кто помешает Сон Ки Хуну в его замысле переиграть ведущих. Кто этот юноша — станет ясно после выхода второго сезона, дата премьеры которого назначена на 26 декабря.

«Новые игроки. Новые правила. После каждого раунда каждый игрок может проголосовать „О“, чтобы остаться, или „Х“, чтобы уйти, — и изменившийся Ки Хун полон решимости „встряхнуть“ игру», — сказано в описании трейлера. Также уточняется, что режиссер Хван Дон-хек, ставший первым азиатом, получившим премию Emmy за лучшую режиссуру драматического сериала, снова руководит проектом в качестве режиссера, сценариста и продюсера.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года. Производство второго сезона началось в июле 2023 года, третий, финальный, сезон ждут в 2025-м.