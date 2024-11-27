Финляндия хочет ужесточить условия получения гражданства

Власти Финляндии хотят ужесточить условия получения гражданства. Правительство страны вынесло свое предложение на общественные слушания в среду, 27 ноября, пишет Yle.
Отмечается, что важным условием для получения гражданства будет заработок человека. Так, стать гражданами страны станет труднее людям, живущим на пособия по безработице или получающим соцвыплаты. Согласно поправкам в «Закон о гражданстве», наличие дохода будет считаться главным доказательством того, что заявитель интегрировался в финское общество.
Также на отказ в получении гражданства будет влиять преступное прошлое заявителя и предоставление им ложных сведений при подаче заявления.
В феврале этого года МИД Финляндии предложил для рассмотрения законопроект, согласно которому для претендентов на получение гражданства срок проживания в стране с нынешних пяти лет увеличивается до восьми.
Годом ранее ведомство приступило к осуществлению программы «Реформа закона о гражданстве», которая также ужесточает условия получения гражданства Финляндии. А министр обороны страны Антти Хяккянен призвал запретить россиянам получать финский паспорт.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.