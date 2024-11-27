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Финляндия Финляндия хочет ужесточить условия получения гражданства

Финляндия хочет ужесточить условия получения гражданства

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6 комментариев

Власти Финляндии хотят ужесточить условия получения гражданства. Правительство страны вынесло свое предложение на общественные слушания в среду, 27 ноября, пишет Yle.

Отмечается, что важным условием для получения гражданства будет заработок человека. Так, стать гражданами страны станет труднее людям, живущим на пособия по безработице или получающим соцвыплаты. Согласно поправкам в «Закон о гражданстве», наличие дохода будет считаться главным доказательством того, что заявитель интегрировался в финское общество.

Также на отказ в получении гражданства будет влиять преступное прошлое заявителя и предоставление им ложных сведений при подаче заявления.

В феврале этого года МИД Финляндии предложил для рассмотрения законопроект, согласно которому для претендентов на получение гражданства срок проживания в стране с нынешних пяти лет увеличивается до восьми.

Годом ранее ведомство приступило к осуществлению программы «Реформа закона о гражданстве», которая также ужесточает условия получения гражданства Финляндии. А министр обороны страны Антти Хяккянен призвал запретить россиянам получать финский паспорт.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
19 минут
Кому нужно гражданство Финляндии при долларе 111?! )))
Гость
25 минут
и нам бы так
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