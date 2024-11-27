Финляндия хочет ужесточить условия получения гражданства

Отмечается, что важным условием для получения гражданства будет заработок человека. Так, стать гражданами страны станет труднее людям, живущим на пособия по безработице или получающим соцвыплаты. Согласно поправкам в «Закон о гражданстве», наличие дохода будет считаться главным доказательством того, что заявитель интегрировался в финское общество.