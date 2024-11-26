Умер Джим Абрахамс — режиссер дилогии «Горячие головы» и сценарист «Голого пистолета»

Джим Абрахамс, сценарист и режиссер комедий «Аэроплан!» и дилогии «Горячие головы», умер во вторник в возрасте 80 лет. Информацию о смерти изданию Variety подтвердил его сын Джозеф.

Вместе со своими друзьями детства Джерри и Дэвидом Цукерами Абрахамс создал кинотрио под названием «Цукер, Абрахамс и Цукер», которое популяризировало жанр пародий в 1980-х годах.

Вместе с братьями Цукер Абрахамс основал театр «Кентукки Фрайд» («Солянка по-кентуккийски»), когда они все вместе учились в колледже Висконсинского университета в Мадисоне в 1971 году. Это привело к их дебюту в кино с независимой скетч-комедией «Кентукки Фрайд» в 1977 году. Абрахамс написал сценарий к фильму, режиссером которого стал Джон Лэндис — год спустя Лэндис был приглашен на съемки «Зверинца» после успеха «Кентукки Фрайд».

Их сериал ABC «Полицейский отряд!» снял Лесли Нильсена в роли детектива Фрэнка Дребина и пародировал жанр полицейских процедуралов. Шоу стало таким хитом, что породило комедии «Голый пистолет», включая «Голый пистолет: Из архивов полицейского отряда!» (1988), «Голый пистолет 2½: Запах страха» (1991) и «Голый пистолет 33+1⁄3: Последний выпад» (1994). Paramount выпустит сиквел в 2025 году с Лиамом Нисоном в роли Фрэнка Дребина-младшего, режиссером которого выступит Акива Шеффер, а сюжет сочинит Сет Макфарлейн.

В качестве режиссера Абрахамс снял «Большой бизнес» (1988) с Бетт Мидлер и Лили Томлин; «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл» (1990) с Вайноной Райдер и Джеффом Дэниелсом; пародию на «Лучшего стрелка» «Горячие головы» с Чарли Шином в 1991 году и ее продолжение 1993 года, пародирующее «Рэмбо»; и пародию на «Крестного отца» «Мафия!» в 1998 году.

Последней работой Абрахамса в качестве сценариста стал фильм «Очень страшное кино 4» (2006). Он также сыграл небольшие роли в фильмах «Жареный фильм по-кентуккийски», «Аэроплан!», «Совершенно секретно!» и «Поездка в Америку».

У него остались жена Нэнси Кокуццо, дочь Джейми, сыновья Джозеф и Чарли, а также внуки Калеб, Джеймс и Айзек.

Причина смерти не называется.