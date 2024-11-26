Арестован житель Маркса, подозреваемый в убийстве во время дорожного конфликта

Сорокаоднолетний житель города Маркса Рубик Акопян арестован до 23 января 2025 года по делу о стрельбе во время дорожного конфликта, в результате которой один человек погиб, а другой получил ранения. Уголовное дело в отношении Акопяна было возбуждено по статьям об убийстве и о покушении на убийство.

О заключении его под стражу сообщила пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

24 ноября в Марксе между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». По предварительным данным, злоумышленник произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия в сторону водителя и пассажира «Оки». 32-летний Михаил Кутузов от ранений скончался на месте, его 48-летний товарищ был госпитализирован.

Акопяна задержали у него дома. По данным «Ъ», он отрицает вину и настаивает, что в момент происшествия находился в другом городе.