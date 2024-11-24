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Происшествия В Саратовской области водитель открыл стрельбу по людям. Один человек погиб

В Саратовской области водитель открыл стрельбу по людям. Один человек погиб

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30 комментариев

В городе Марксе Саратовской области водитель иномарки подстрелил пару человек. В результате стрельбы погиб мужчина, другого пострадавшего госпитализировали с ранениями. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает 164.RU.

Между водителями в Марксе произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». В пресс-службе регионального управления Следственного комитета подтвердили, что такой инцидент действительно произошел.

«По предварительным данным, 24 ноября 2024 года у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в двух мужчин, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления фигурант скрылся», — отметили в СК. В отношении стрелявшего местными силовиками объявлен план «Перехват».

Как передает 164.RU, по факту покушения на убийство двух человек, а также смерти мужчины было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ввели в городе план «Перехват» в отношении подозреваемого.

Между тем депутат собрания Марксовского района Ксения Чернова призвала потенциальных свидетелей инцидента сообщить ей детали произошедшего через личные сообщения, гарантируя при этом абсолютную анонимность источников.

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