В Саратовской области водитель открыл стрельбу по людям. Один человек погиб

В городе Марксе Саратовской области водитель иномарки подстрелил пару человек. В результате стрельбы погиб мужчина, другого пострадавшего госпитализировали с ранениями. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает 164.RU .



Между водителями в Марксе произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». В пресс-службе регионального управления Следственного комитета подтвердили, что такой инцидент действительно произошел.



«По предварительным данным, 24 ноября 2024 года у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в двух мужчин, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления фигурант скрылся», — отметили в СК. В отношении стрелявшего местными силовиками объявлен план «Перехват».



Как передает 164.RU , по факту покушения на убийство двух человек, а также смерти мужчины было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ввели в городе план «Перехват» в отношении подозреваемого.



Между тем депутат собрания Марксовского района Ксения Чернова призвала потенциальных свидетелей инцидента сообщить ей детали произошедшего через личные сообщения, гарантируя при этом абсолютную анонимность источников.