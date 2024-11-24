Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 763мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Обыски по делу о госизмене
Куда пойти на выходных
Что будет с ценами и ставкой
Промышленный Петербург
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Происшествия МВД показало кадры задержания предполагаемого стрелка, убившего человека в Марксе

МВД показало кадры задержания предполагаемого стрелка, убившего человека в Марксе

506
1 комментарий

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в городе Маркс, в результате которой один человек погиб, а другого госпитализировали в больницу. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Отмечается, что днем в 13:30 на улице Победы между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». В результате этого 32-летний мужчина погиб, а пострадавший от ранений в возрасте 48 лет был госпитализирован в больницу.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — отметили в ГУ МВД России по региону.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Марксе было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек, а также смерти одного мужчины. Позже по подозрении в стрельбе был задержан 41-летний подозреваемый.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Маркс Стрелок Задержание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
опять брюнет. ну скажет, что горячая кровь вскипела, вмешается диаспора и отпустят
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50