МВД показало кадры задержания предполагаемого стрелка, убившего человека в Марксе

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в городе Маркс, в результате которой один человек погиб, а другого госпитализировали в больницу. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.
Отмечается, что днем в 13:30 на улице Победы между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». В результате этого 32-летний мужчина погиб, а пострадавший от ранений в возрасте 48 лет был госпитализирован в больницу.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — отметили в ГУ МВД России по региону.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Марксе было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек, а также смерти одного мужчины. Позже по подозрении в стрельбе был задержан 41-летний подозреваемый.
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