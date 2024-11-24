МВД показало кадры задержания предполагаемого стрелка, убившего человека в Марксе

Отмечается, что днем в 13:30 на улице Победы между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». В результате этого 32-летний мужчина погиб, а пострадавший от ранений в возрасте 48 лет был госпитализирован в больницу.



«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — отметили в ГУ МВД России по региону.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.



Ранее в Марксе было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек, а также смерти одного мужчины. Позже по подозрении в стрельбе был задержан 41-летний подозреваемый.