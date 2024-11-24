В городе Марксе Саратовской области задержан предполагаемый стрелок, убивший человека

В городе Марксе Саратовской области задержан мужчина, которого подозревают в стрельбе по местным жителям. Ранее в населенном пункте объявили план «Перехват» для поимки стрелявшего. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает СК по региону.



В Марксе неизвестный открыл стрельбу по людям, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения и был госпитализирован.



«В результате скоординированной работы следователей СК России по Саратовской области, сотрудников уголовного розыска регионального МВД и СОБР „Волкодав“ Росгвардии был задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступлений», — пишут в СК.



В скором времени планируется провести проверку показаний задержанного на месте. Следствие намерено просить об аресте подозреваемого. По уголовному делу допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и назначают экспертизы для изучения изъятых предметов.



Как передает 164.RU, мужчине, которого застрелили на месте, было 32 года. У Михаила Кутузова остались беременная жена и ребенок. Мужчина работал автомастером.



«У него не было никаких конфликтов, хороший парень был и никуда не лез, неконфликтный», — делятся знакомые погибшего.



Раненому из-за перестрелки — 48 лет. В настоящее время Алексей Соколовский находится в больнице.



Напомним, сегодня, 24 ноября, в городе Марксе Саратовской области между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». По факту покушения на убийство двух человек, а также смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.