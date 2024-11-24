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Происшествия В городе Марксе Саратовской области задержан предполагаемый стрелок, убивший человека

В городе Марксе Саратовской области задержан предполагаемый стрелок, убивший человека

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8 комментариев

В городе Марксе Саратовской области задержан мужчина, которого подозревают в стрельбе по местным жителям. Ранее в населенном пункте объявили план «Перехват» для поимки стрелявшего. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает СК по региону.

В Марксе неизвестный открыл стрельбу по людям, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения и был госпитализирован.

«В результате скоординированной работы следователей СК России по Саратовской области, сотрудников уголовного розыска регионального МВД и СОБР „Волкодав“ Росгвардии был задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступлений», — пишут в СК.

В скором времени планируется провести проверку показаний задержанного на месте. Следствие намерено просить об аресте подозреваемого. По уголовному делу допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и назначают экспертизы для изучения изъятых предметов.

Как передает 164.RU, мужчине, которого застрелили на месте, было 32 года. У Михаила Кутузова остались беременная жена и ребенок. Мужчина работал автомастером.

«У него не было никаких конфликтов, хороший парень был и никуда не лез, неконфликтный», — делятся знакомые погибшего.

Раненому из-за перестрелки — 48 лет. В настоящее время Алексей Соколовский находится в больнице.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в городе Марксе Саратовской области между водителями произошел конфликт, в ходе которого владелец иномарки устроил стрельбу по паре человек, которые передвигались по городу на автомобиле «Ока». По факту покушения на убийство двух человек, а также смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Маркс Стрельба Задержание
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Комментарии
8
iayaaz
1 час
так он шорсть, или не шорсть? или просто хипстер из соседской республики?
3386275423
26 минут
очередной аклпян с именем рубик. дикари в своем амплуа
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