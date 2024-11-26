Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 759мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Ё-моё, чёрт возьми!»: в Хабаровске печка провалилась в «ад»

«Ё-моё, чёрт возьми!»: в Хабаровске печка провалилась в «ад»

2 443
20 комментариев

Житель аварийного дома в Хабаровске снял на видео, как печь в его квартире провалилась в подземелье в «прямом эфире» — прямо на его глазах. Следователи начали проверку.
Короткое видео от хабаровчанина «Вести» опубликовали 26 ноября.

Запись начинается с пророческих слов автора: «Кажется, что скоро печка вниз полетит». Несколько секунд спустя именно так и происходит. У автора видео, который успел отбежать на безопасное расстояние, находятся на произошедшее только короткие комментарии: «Ё-моё!» и «Чёрт возьми!»

Место действия уточнили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО — печь провалилась в деревянном доме на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Пострадавших нет. Проводится проверка по признакам халатности. Планируется оценить, что сделали ответственные лица, чтобы предотвратить ситуацию, а также меры, принятые для расселения жильцов дома.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Хабаровск Печь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
михаил.ру
1 час
какой воспитанный, ни слова Мата!!!
Sonata
38 минут
Наибольшее впечатление при просмотре вызывает интерьер жилого помещения.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00