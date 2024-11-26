«Ё-моё, чёрт возьми!»: в Хабаровске печка провалилась в «ад»

Житель аварийного дома в Хабаровске снял на видео, как печь в его квартире провалилась в подземелье в «прямом эфире» — прямо на его глазах. Следователи начали проверку.

Короткое видео от хабаровчанина «Вести» опубликовали 26 ноября.

Запись начинается с пророческих слов автора: «Кажется, что скоро печка вниз полетит». Несколько секунд спустя именно так и происходит. У автора видео, который успел отбежать на безопасное расстояние, находятся на произошедшее только короткие комментарии: «Ё-моё!» и «Чёрт возьми!»

Место действия уточнили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО — печь провалилась в деревянном доме на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Пострадавших нет. Проводится проверка по признакам халатности. Планируется оценить, что сделали ответственные лица, чтобы предотвратить ситуацию, а также меры, принятые для расселения жильцов дома.