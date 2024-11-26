«Собаки на цепи — лакомая приманка». В Подпорожье воют от волков

Источник: читательница «Фонтанки»







Комитет по животному миру Ленинградской области к наступлению зимы напоминает о волках. А в Подпорожском районе жители уже массово жалуются на серых хищников.

В понедельник, 25 ноября, волка заметили в центре Подпорожья, рассказала 26 ноября «Вконтакте» местная жительница. По ее словам, жители также видели стаю волков в городском парке, а в близлежащих населенных пунктах хищники «снимают собак с цепи» и бегают вокруг домов, не боясь фонарей и громких звуков.

О встречах с волками в ноябре неоднократно писали в группе «Подслушано в Подпорожье». Их видели на улицах Подпорожья и пригородов, у ближайших деревень, а их жертвами становились домашние животные. Утром 23 ноября хищники утащили чьего-то питомца в поселке Варбеги. «Взрослый волк очень наглый, пока не взял фонарь мощный, он ходил вдоль забора, 2 других пытались обойти с другой стороны, пока не кинулся в них предметом», — рассказал очевидец Сергей.

На станции Свирь волк на глазах у местных жителей утащил собаку. «Он рычал, она визжала, бедная, как тут поможешь? Ну мы кричали громко, конечно, с мужем вдвоём, в открытые окна, как могли, но волка этот шум не спугнул, это понятно», — поделилась участница группы Марина. Еще одна местная жительница рассказала, что в деревне Кезоручей с середины августа волки утащили четырех собак, а также пропал кот, а однажды ребенку «пришлось собаку отбивать с помощью крика».

В комитете по животному миру Ленобласти сообщили, что в Подпорожском районе сейчас идет работа с волками. Хищников выслеживают, с начала сезона добыли четыре особи.

В ведомстве отметили, что зимой в комитет нередко поступают обращения от жителей Ленинградской области о выходах волков к людям. «В большинстве случаев за волков принимают собак, оставленных на свободном выгуле на дачах и в деревнях», - рассказали в пресс-службе. Собак на участках в ведомстве рекомендуют держать в вольерах, так как на цепи они становятся лакомой приманкой для волков.

В основном волков в регионе добывают в рамках любительской и спортивной охоты. С 2023 года года комитет премирует охотников за добытых волков, и с января 2024 года выплатили 181 вознаграждение.