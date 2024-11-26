Суд заключил православного блогера Клауда Роммеля под стражу

В начале октября Красногвардейский районный суд отправил обвиняемого под надзор командиров в воинскую часть в Луге. Следствие настаивало на аресте, но судья это ходатайство отклонил. Поначалу Роммель пользовался соцсетями и даже дал интервью «Фонтанке», но впоследствии обвиняемого лишили этой привилегии. Сейчас на его странице продолжают появляться записи, но утверждается, что посты делает жена Роммеля — девушка, с которой он расписался перед отправлением на СВО.