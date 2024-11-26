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Общество Суд заключил православного блогера Клауда Роммеля под стражу

Суд заключил православного блогера Клауда Роммеля под стражу

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9 комментариев

Следствие обжаловало меру пресечения, избранную православному блогеру и участнику СВО Клауду Роммелю. Обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой переезжает из расположения воинской части в СИЗО. Так решил Петербургский городской суд 26 ноября.

В начале октября Красногвардейский районный суд отправил обвиняемого под надзор командиров в воинскую часть в Луге. Следствие настаивало на аресте, но судья это ходатайство отклонил. Поначалу Роммель пользовался соцсетями и даже дал интервью «Фонтанке», но впоследствии обвиняемого лишили этой привилегии. Сейчас на его странице продолжают появляться записи, но утверждается, что посты делает жена Роммеля — девушка, с которой он расписался перед отправлением на СВО.

Следствие полагает, что православный блогер Клауд Роммель вступал в половую связь с 10-летней девочкой. Когда об этой истории стало известно зимой 2024 года, ребенка поместили в приют, а Роммель отправился на фронт.

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Комментарии
9
Панкихой
49 минут
Рабочая схема как с СВО соскочить.
111111111111118
52 минуты
Дас ист фантастиш!
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