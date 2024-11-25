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Происшествия «Полная гибель самолета»: страховщики оценили ущерб от пожара SSJ-100 в Анталье

«Полная гибель самолета»: страховщики оценили ущерб от пожара SSJ-100 в Анталье

1 915
13 комментариев

Ущерб от ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи может составить от 2 до 3 миллиардов рублей. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя рынка страховых услуг.

«По инциденту в Анталье — это полная гибель самолета», — сказал собеседник агентства и добавил, что ущерб может составить до 2–3 миллиардов рублей «с учетом возраста борта».

По сведениям ТАСС, ответственность авиакомпании и ее парк самолетов застрахованы в АО «Альфастрахование». Степень повреждения воздушного суда, обстоятельства и размер ущерба в настоящий момент еще выясняются, однако уже стало известно, что в связи с происшествием было принято решение произвести выплаты пассажирам в размере 100 тысяч рублей каждому.

В СК ранее дали свою оценку ущерба от инцидента с самолетом.

Пожар на борту самолета авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время, и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).

Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в условиях неблагоприятных погодных условий. В инциденте разбираются Росавиация и следователи.

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ПО ТЕМЕ
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Загорелся двигатель Ущерб Страховая компания Азимут Авиакомпания Анталья
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Комментарии
16
AEG1
15 минут
Так утром же писали, что всего-навсего 1 млн. рублей.
Игорь Протасов
10 минут
Сухой Супержет 100 - символ успеха России в импортозамещении...
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