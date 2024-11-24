У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель при посадке в Анталье

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс Сочи — Анталья, загорелся двигатель при посадке. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный портал HavaSosyalMedya.

Огонь предположительно начался в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем, сообщил портал. Взлет некоторых рейсов отложили.

Из-за пожара была закрыта взлетно-посадочная полоса 36R, на которую сел самолет. Открыть ее планируется после осмотра техническими бригадами. По информации телеканала HaberGlobal, все находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал, заявил замгубернатора Антальи.

По данным портала Airporthaber, самолет приземлялся в условиях неблагоприятных погодных условий. Причины возгорания двигателя устанавливаются. В инциденте разбирается Росавиация.