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Происшествия У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель при посадке в Анталье

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель при посадке в Анталье

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10 комментариев

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс Сочи — Анталья, загорелся двигатель при посадке. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный портал HavaSosyalMedya.

Огонь предположительно начался в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем, сообщил портал. Взлет некоторых рейсов отложили.

Из-за пожара была закрыта взлетно-посадочная полоса 36R, на которую сел самолет. Открыть ее планируется после осмотра техническими бригадами. По информации телеканала HaberGlobal, все находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал, заявил замгубернатора Антальи.

По данным портала Airporthaber, самолет приземлялся в условиях неблагоприятных погодных условий. Причины возгорания двигателя устанавливаются. В инциденте разбирается Росавиация.

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Sukhoi Superjet 100 Пожар Загорелся двигатель Самолет Сочи Анталья
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Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
17 минут
Дискредитируете?
Сила в Правде!!
14 минут
аналогов нет очередной.
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