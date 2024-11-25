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Происшествия Следователи оценили в 1 млн рублей ущерб от пожара в самолёте в Анталье

Следователи оценили в 1 млн рублей ущерб от пожара в самолёте в Анталье

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9 комментариев

В СК РФ возбудили уголовное дело после возгорания самолёта в Анталье, прилетевшего туда из Сочи. Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России, предварительный ущерб составил не менее 1  млн рублей.

По предварительной информации, было установлено, что 24 ноября при посадке в Анталье загорелся самолёт, прилетевший из Сочи. Пострадавших нет. Следователи осмотрели место вылета, изъяли документы и назначили судебные экспертизы. Причины произошедшего выясняются.

Пожар на борту самолета авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).

Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в условиях неблагоприятных погодных условий. В инциденте разбирается Росавиация и следователи.

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Комментарии
9
279486041
42 минуты
Следователи валюту перепутали.
Заливщик голосовых планок
49 минут
Зашпатлюют, закрасят, не бит не крашен будет!
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