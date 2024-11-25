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Происшествия Схватил у подъезда и стал мастурбировать. Священника подозревают в нападении на девушку в Екатеринбурге

Схватил у подъезда и стал мастурбировать. Священника подозревают в нападении на девушку в Екатеринбурге

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30 комментариев

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на девушку и насильственных действиях сексуального характера. Им оказался местный священник, сообщает 25 ноября E1.RU.

Инцидент произошел в середине ноября на улице Куйбышева. По словам потерпевшей, она возвращалась с концерта, когда за ней увязался какой-то мужчина. Девушка ускорила шаг и попыталась быстрее заскочить в подъезд, но, пока открывала дверь, неизвестный успел ее догнать. Он удерживал дверь ногой и телом, при этом хватая девушку и мастурбируя.

Не сумев открыть дверь, девушка попыталась уйти, параллельно звоня матери, чтобы та спустилась. В этот момент незнакомец напал на нее, на камеры это уже не попало. По словам потерпевшей, мужчина пытался схватить ее за интимные места, повалил на землю и схватил за волосы, при этом продолжая мастурбировать. Девушка отбивалась. «Мама услышала в трубку мои крики и бегом выбежала на улицу. Наверное, он увидел ее, потому что отпустил меня и убежал», — рассказала она журналистам.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера». По подозрению в его совершении задержали 26-летнего священника. Как отмечает издание, у мужчины есть жена и ребенок. Характеризовали его сугубо положительно.

Сегодня же мужчине избрали меру пресечения. Суд не стал его арестовывать, ограничившись запретом определенных действий. Мужчине запретили общаться по телефону и интернету с потерпевшей. Екатеринбургская епархия отстранила священника от церкви.

«Сегодня по решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии. В связи с чем его данные удалены из раздела „Персоналии“ епархиального сайта», — рассказали E1.RU в епархии.

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Екатеринбург Священник Насильственные действия сексуального характера
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Комментарии
31
279964241
55 минут
Бес попутал...
sysh
54 минуты
ограничившись запретом определенных действий Рукоблудничать,тоже нельзя?
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