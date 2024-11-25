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Город Машины в Красном Селе прошли «природное остекление»

Машины в Красном Селе прошли «природное остекление»

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Последствия ледяного дождя, выпавшего утром 25 ноября на юге Петербурга, показывает телеграм-канал «Транспортный коллапс. Красное Село».

Стекловидный слой льда, гладкий или слегка бугристый, нарастающий на растениях, проводах, предметах, поверхности земли, — это гололёд. Он гораздо опаснее гололедицы (тонкого скользкого слоя на дороге) и возникает намного реже. Он образуется, когда частицы переохлаждённой мороси, переохлаждённого или ледяного дождя, тумана, ледяной крупы или дождя со снегом соприкасаются с поверхностями, имеющими отрицательную температуру.

Синоптики предупреждали, что сегодня может быть гололёд. На юге города зафиксирован ледяной дождь. Он состоит из шариков, внутри которых незамёрзшая вода, а снаружи лед. Падая, они разбиваются, вода вытекает и образуется гололёд. Ледяной дождь бывает при температурной инверсии, когда у поверхности земли находится холодный воздух, а над ним располагается слой более тёплого воздуха с положительной температурой.

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