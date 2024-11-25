Ледяные дожди прошли в Петербурге

В 9 часов утра в Ленинградской и Псковской областях отдельные метеостанции отмечают гололёдные явления, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем канале. В южной части Петербурга, по его данным, прошли ледяные дожди.
В городе Холм Новгородской области зафиксирована ледяная или снежная крупа.
Напомним, синоптики обещали сегодня в Петербурге не только гололедицу, но и гололёд — это корка льда на деревьях, оградах, машинах и других поверхностях. Осадки и порывистый ветер принёс к нам тёплый атмосферный фронт.
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