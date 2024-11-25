Ледяные дожди прошли в Петербурге

В 9 часов утра в Ленинградской и Псковской областях отдельные метеостанции отмечают гололёдные явления, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем канале . В южной части Петербурга, по его данным , прошли ледяные дожди.

Напомним, синоптики обещали сегодня в Петербурге не только гололедицу, но и гололёд — это корка льда на деревьях, оградах, машинах и других поверхностях. Осадки и порывистый ветер принёс к нам тёплый атмосферный фронт.