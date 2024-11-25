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Город Целый набор погодных неприятностей подготовил Петербургу тёплый фронт

Целый набор погодных неприятностей подготовил Петербургу тёплый фронт

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5 комментариев

После двух солнечных дней в Петербурге пасмурно. Погоду испортил атмосферный фронт — ждем порывистый ветер, снег с дождем, гололедицу и гололед. Но он же принес тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября в городе облачно, утром и днем мокрый снег, переходящий в дождь. В первой половине дня местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +2…+4 градуса. Ночью и утром на дорогах гололедица, утром и в первой половине дня сложная обстановка.

Сегодня регион с запада на восток будет пересекать теплый атмосферный фронт с осадками в виде снега, переходящего в мокрый снег, а затем и в дожди. При этом небо продолжат закрывать плотные облака, а температура воздуха будет активно расти. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Во вторник возможны небольшие дожди и +4…+6 градусов.

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Комментарии
6
triton1977
52 минуты
В ночное время "выползал" за папиросо-сигаретами, ветер был достаточно интенсивный, "пронизывающе-ледяной" (Приморский р-н))
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