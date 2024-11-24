WP: в команде Трампа бушуют разногласия и сложились три группы влияния

В команде Трампа бушуют ссоры и дело едва не доходит до рукоприкладства. Об этом пишет The Washinton Post (WP).
В ходе формирования нового правительства избранного президента возникли как минимум три группировки, представители которых устраивают громкие перебранки, переходят на личности и уже едва не подрались, чтобы попасть в поместье избранного президента.
Как минимум два громких инцидента якобы произошло с участием уроженца Москвы, юриста Бориса Эпштейна. Так, его недавно попытался не пустить на встречу в Мар-а-Лаго Говард Латник, выбранный Трампом в министры торговли. Эпштейн якобы отпихнул его и прорвался внутрь.
Эпштейн также поссорился с Илоном Маском. «Большой взрыв» произошел во время беседы на террасе — они пререкались на повышенных тонах. Маск якобы был недоволен тем, что Эпштейн имеет большое влияние на назначения в правительстве.
По данным газеты, первую «группу влияния» возглавляет его сын Дональд-младший, вторую — назначенная на пост главы аппарата Белого дома «тихая бабушка» Сьюзи Уайлс, а третью — выдвинутая на должность министра образования Линда Макмэн, представляющая организацию America First Policy Institute.
«Президенту нравится, когда люди спорят друг с другом, потому что часто это способ добраться до нужных людей», сказал один из собеседников издания.
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