WP: в команде Трампа бушуют разногласия и сложились три группы влияния

В команде Трампа бушуют ссоры и дело едва не доходит до рукоприкладства. Об этом пишет The Washinton Post (WP).

В ходе формирования нового правительства избранного президента возникли как минимум три группировки, представители которых устраивают громкие перебранки, переходят на личности и уже едва не подрались, чтобы попасть в поместье избранного президента.

Как минимум два громких инцидента якобы произошло с участием уроженца Москвы, юриста Бориса Эпштейна. Так, его недавно попытался не пустить на встречу в Мар-а-Лаго Говард Латник, выбранный Трампом в министры торговли. Эпштейн якобы отпихнул его и прорвался внутрь.