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Власть Аппарат Белого дома впервые возглавит женщина. Трамп предложил пост руководительнице своего штаба

Аппарат Белого дома впервые возглавит женщина. Трамп предложил пост руководительнице своего штаба

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1 комментарий

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что руководитель его предвыборной кампании Сюзан Уайлс будет исполнять обязанности главы аппарата Белого дома, когда он вступит в должность, сообщает CNN. Это первое из объявленных назначений. Уайлс станет первой женщиной на этой должности.

«Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и плотно участвовала в моих успешных кампаниях 2016 и 2020 годов», — сказал Трамп в заявлении, опубликованном 7 ноября.

«Сьюзи жесткая, умная, инновационная, и ею все восхищаются и ее уважают. Сьюзи продолжит неустанно работать, чтобы снова сделать Америку великой», — добавил Трамп.

По данным CNN, Сьюзи Уайлс выдвинула Трампу ряд условий, прежде чем согласиться на роль главы аппарата. Главным из них было усиление контроля над тем, кто может общаться с президентом в Овальном кабинете. Во время первого срока Трампа руководители его аппарата изо всех сил пытались помешать группе неофициальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц заходить в Белый дом, чтобы встретиться с ним.

В ночь выборов Трамп упомянул Уайлс в своей победной речи, хотя она отказалась обратиться к избирателям, собравшимся в конференц-центре Палм-Бич. Ее готовность оставаться в тени расположила к ней Трампа и его союзников, отмечается в публикации.

Сюзан Уайлс — опытный политический деятель из Флориды, один из старейших советников Трампа. Наблюдатели отмечают, что она провела самую сложную и дисциплинированную кампанию Трампа.

Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным CNN, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Комментарии
1
iigaza
9 минут
Судя по всему баба с мозгом.
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