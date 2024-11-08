Аппарат Белого дома впервые возглавит женщина. Трамп предложил пост руководительнице своего штаба

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что руководитель его предвыборной кампании Сюзан Уайлс будет исполнять обязанности главы аппарата Белого дома, когда он вступит в должность, сообщает CNN. Это первое из объявленных назначений. Уайлс станет первой женщиной на этой должности.
«Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и плотно участвовала в моих успешных кампаниях 2016 и 2020 годов», — сказал Трамп в заявлении, опубликованном 7 ноября.
«Сьюзи жесткая, умная, инновационная, и ею все восхищаются и ее уважают. Сьюзи продолжит неустанно работать, чтобы снова сделать Америку великой», — добавил Трамп.
По данным CNN, Сьюзи Уайлс выдвинула Трампу ряд условий, прежде чем согласиться на роль главы аппарата. Главным из них было усиление контроля над тем, кто может общаться с президентом в Овальном кабинете. Во время первого срока Трампа руководители его аппарата изо всех сил пытались помешать группе неофициальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц заходить в Белый дом, чтобы встретиться с ним.
В ночь выборов Трамп упомянул Уайлс в своей победной речи, хотя она отказалась обратиться к избирателям, собравшимся в конференц-центре Палм-Бич. Ее готовность оставаться в тени расположила к ней Трампа и его союзников, отмечается в публикации.
Сюзан Уайлс — опытный политический деятель из Флориды, один из старейших советников Трампа. Наблюдатели отмечают, что она провела самую сложную и дисциплинированную кампанию Трампа.
Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным CNN, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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