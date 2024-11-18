«Скандал» и «взрыв»: Илон Маск поссорился с юристом Трампа Борисом Эпштейном

Трения между Илоном Маском и Борисом Эпштейном, юристом Дональда Трампа, стали достоянием общественности на прошлой неделе. На прошлой неделе Маск и Эпштейн поссорились за ужином в клубе Трампа «Мар-о-Лаго» на глазах у других гостей, сообщает издание Axios со ссылкой на три источника.

Маск якобы обвинил Эпштейна в том, что тот «сливает информацию о назначениях в будущей администрации Трампа». Советник ответил, что не знает, о чем идет речь. Помимо этого, Маск начал выдвигать своих фаворитов на посты в кабинете министров, а Эпштейн якобы разозлился из-за того, что Маск подверг сомнению квалификацию кандидатов, которым больше всего нравился Эпштейн.

Очевидцы описали ссору как «скандал» и «взрыв».

Эпштейн, который координировал юридическую защиту в уголовных делах Трампа, оказал большое влияние на президентские назначения Трампа на прошлой неделе. Среди этих назначений были Гетц на пост генерального прокурора и Уильям Маккинли на пост юрисконсульта Белого дома. Адвокаты Трампа по уголовным делам Тодд Бланш и Эмиль Бове были назначены на высшие посты в Министерстве юстиции.

Для окружения Трампа ссора двух этих влиятельных фигур не стала сюрпризом, поскольку после победы Трампа на выборах напряжение между Маском и Эпштейном нарастало. Оно было заметно, например, во время обсуждения кандидатов на ключевые должности в команде Трампа.

Между тем почти постоянное присутствие Маска в «Мар-а-Лаго» в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем технологический миллиардер, и которые считают, что он выходит за рамки своей роли. Маск одержал крупную победу, когда Трамп объявил, что гендиректор Tesla и SpaceX возглавит новый Департамент эффективности государственного управления совместно с Вивеком Рамасвами, но для некоторых людей в окружении республиканца присутствие предпринимателя начинается становиться гнетущим.

Сам Эпштейн выдвинул свою кандидатуру на пост спецпосланника Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.