Илон Маск и телеведущий. Трамп рассказал о первых назначениях в своей администрации

Под Илона Маска создается новый орган — Министерство по повышению эффективности государственного управления США. На английском это звучит как Department of Government Efficiency, а сокращенно DoGE — так называется продвигаемая Маском криптовалюта. «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!» — отреагировал на назначение Маск. Вместе с ним новым министерством будет управлять Вивек Рамасвами, инвестор и миллионер, который вместо Трампа еще в августе 2023 года стал победителем первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии.