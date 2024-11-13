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Общество Илон Маск и телеведущий. Трамп рассказал о первых назначениях в своей администрации

Илон Маск и телеведущий. Трамп рассказал о первых назначениях в своей администрации

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15 комментариев

Телеведущий и бывший военный Пит Хегсет может стать новым главой Пентагона. Илону Маску тоже нашлось место.

О назначениях стало известно 13 ноября. Кроме Хегсета, места в правительстве готовятся получить бывший глава Нацразведки США Джон Рэтклифф, он может стать главой ЦРУ.

Советником по нацбезопасности станет конгрессмен Майк Уолтц, а министром внутренней безопасности — губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Под Илона Маска создается новый орган — Министерство по повышению эффективности государственного управления США. На английском это звучит как Department of Government Efficiency, а сокращенно DoGE — так называется продвигаемая Маском криптовалюта. «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!» — отреагировал на назначение Маск. Вместе с ним новым министерством будет управлять Вивек Рамасвами, инвестор и миллионер, который вместо Трампа еще в августе 2023 года стал победителем первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии.

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Комментарии
15
Эд Хэммет
2 часа
Мне малосимпатична политика кремля, приносящая большой ущерб моей стране. Однако, засилье новостей из США уже зашкаливает. Мы не в америках живём. Куда интереснее почитать о жизни в своей стране и её ближайших соседей. А что творится где-то за океаном, по-моему не наша забота.
Полно Вам, батюшка
1 час
Быстренько,живенько,все меняется. А у нас столько лет одни и те же р... лица
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