Илон Маск и телеведущий. Трамп рассказал о первых назначениях в своей администрации

Телеведущий и бывший военный Пит Хегсет может стать новым главой Пентагона. Илону Маску тоже нашлось место.
О назначениях стало известно 13 ноября. Кроме Хегсета, места в правительстве готовятся получить бывший глава Нацразведки США Джон Рэтклифф, он может стать главой ЦРУ.
Советником по нацбезопасности станет конгрессмен Майк Уолтц, а министром внутренней безопасности — губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.
Под Илона Маска создается новый орган — Министерство по повышению эффективности государственного управления США. На английском это звучит как Department of Government Efficiency, а сокращенно DoGE — так называется продвигаемая Маском криптовалюта. «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!» — отреагировал на назначение Маск. Вместе с ним новым министерством будет управлять Вивек Рамасвами, инвестор и миллионер, который вместо Трампа еще в августе 2023 года стал победителем первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии.
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