«Ведет себя так, будто он сопрезидент»: в окружении Трампа уже подустали от Илона Маска

Во вторник вечером техмиллиардер Илон Маск одержал крупную победу, когда избранный президент Дональд Трамп объявил, что гендиректор Tesla и SpaceX возглавит новый Департамент эффективности государственного управления совместно с Вивеком Рамасвами. Это подтверждает близость, которой Маск, по-видимому, сумел достичь с Трампом, но для некоторых людей в окружении республиканца присутствие предпринимателя начинается становиться гнетущим. Об этом 13 ноября пишет CNBC.

По словам двух источников, Маск так агрессивно продвигает свои взгляды относительно второго срока Трампа, что он наступает на пятки членам переходной команды и, возможно, слишком уж задержался в Мар-а-Лаго — резиденции Трампа во Флориде.

Почти постоянное присутствие Маска в Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем технологический миллиардер, и которые считают, что он выходит за рамки своей роли.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали, — сказал один из источников о Маске на условиях анонимности и добавил: — И он, конечно, приписывает себе большую заслугу в победе президента. Хвастается America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому не должен».

Второй источник заявил, что у Маска есть «мнение по любому поводу» и что он делится им так настойчиво, что начал донимать приближенных Трампа. «Он хочет, чтобы его считали имеющим право голоса по всем вопросам (даже если это не так)», — сказал этот источник.

Этот же человек отметил, что некоторые советники Трампа выразили обеспокоенность тем, что Маск не понимает одного из ключей к эффективности в мире Трампа: оставаться незаметным. Поведение Маска, по словам собеседника издания, было чрезмерно агрессивным и может повредить его репутации в долгосрочной перспективе.

«Маск, похоже, продвигает свою собственную повестку дня, вместо того, чтобы сосредоточиться на Трампе», — заявил анонимный собеседник.

В постах в соцсети X за последнюю неделю Маск продвигал различные политические идеи, включая депортацию иммигрантов и сокращение государственных расходов.

Маск также поделился фотографиями из Мар-а-Лаго, включая фотографию с семьей Трампа. В воскресенье один из внуков Трампа, Кай Трамп, опубликовал фотографию себя с Маском, написав, что Маск «достигает статуса дяди».

Ранее сообщалось, что Маск даже участвовал в телефонном разговоре Трампа с Зеленским.