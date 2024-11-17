NYT: спецпосланником Трампа по Украине может стать выходец из России

Спецпосланником Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать его советник Борис Эпштейн. Об этом 16 ноября написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, свою кандидатуру на этот пост Эпштейн выдвинул в самолете, на котором Трамп летел на первую личную встречу с действующим президентом Джо Байденом. Он сослался на то, что родился в России и провел там детство, а также отметил, что у него есть родственники по обе стороны конфликта. Дональд Трамп, по словам собеседников издания, выслушал предложения своего советника с интересом, но не сказал ни да, ни нет.

До этого юрист не имел опыта во внешней политике. Кроме того, ему предъявлено обвинение за попытки отменить выборы 2020 года, отмечает NYT.

Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году. В 1993-м его семья переехала в США. В 2016 году он работал старшим советником Дональда Трампа во время его первой предвыборной кампании, а после занимал должности в Белом доме и входил в команду юристов Трампа.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа (с 2017 по 2021 год) посланником по Украине был представитель госдепа Курт Волкер, в чьи обязанности входила в том числе реализация Минских соглашений. Он проработал с 2017 по 2019 год.

О скором назначении нового представителя ранее сообщил телеканал FoxNews. Имя претендента не сообщалось, но отмечалось, что это человек «с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию».

Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе 2025 года.