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Общество FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

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5 комментариев

Специального посланника назначит избранный президент США Дональд Трамп для переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом 13 ноября со ссылкой на источники сообщает телеканал FoxNews, не уточняя, кто именно займет этот пост.

Собеседник телеканала пообещал, что о назначении станет известно «скоро». Уточняется, что это человек «с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию».

Во время первого президентского срока Дональда Трампа (с 2017-го по 2021 год) таким посланником по Украине был представитель госдепа Курт Волкер, в чьи обязанности входила, в том числе, реализация Минских соглашений. Он проработал с 2017-го по 2019 год.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября. По информации издания, лидеры в числе других тем обсуждали и украинский конфликт. 11 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информация, опубликованная в американском СМИ, «не соответствует действительности». По словам Пескова, это «чистая выдумка». 6 ноября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, как команда Трампа предлагает закончить конфликт.

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