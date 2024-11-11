«Чистая выдумка». Песков — о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию The Washington Post о телефонном разговоре Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем telegram-канале.
«Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, сегодня даже в «уважаемых» изданиях надо ставить под сомнение качество публикуемой информации, так как она может оказаться ложной.
Напомним, накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они обсудили, в частности, украинский конфликт. По данным издания, политики говорили о том, как достичь мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине». Кроме того, в четверг Трамп рассказал NBC, что он после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского (к разговору присоединился и Илон Маск).
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