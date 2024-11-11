«Чистая выдумка». Песков — о разговоре Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря президента РФ, сегодня даже в «уважаемых» изданиях надо ставить под сомнение качество публикуемой информации, так как она может оказаться ложной.

Напомним, накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они обсудили, в частности, украинский конфликт. По данным издания, политики говорили о том, как достичь мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине». Кроме того, в четверг Трамп рассказал NBC, что он после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского (к разговору присоединился и Илон Маск).