Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

вос.

 741мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Тысяча задач для поезда ВСМ
Дом Радио
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
13 лет для Лавленцева
Спорт Власть Трамп решил сделать министром образования Линду Макмэн, которая дралась со своей дочерью в реслинге

Трамп решил сделать министром образования Линду Макмэн, которая дралась со своей дочерью в реслинге

546
2 комментария

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен назначить соосновательницу реслингового промоушна WWE (World Wrestling Entertainment) Линду Макмэн на должность главы министерства образования. Об этом 20 ноября пишет The Wall Street Journal.

По словам Трампа, Макмэн «возглавит усилия по возвращению контроля за системой образования на уровень штатов». Эта новость появилась вскоре после назначения Говарда Лютника министром торговли, на который ранее претендовала сама Макмэн.

Линда Макмэн возглавляла Управление по малому бизнесу в первые годы президентства Трампа и была сопредседателем его переходной команды. Она и ее муж, Винс Макмэн, сыграли ключевую роль в превращении WWE в мировой развлекательный бренд, благодаря которому стали известны такие рестлеры, как Халк Хоган и Дуэйн «Скала» Джонсон. Сама Линда Макмэн также неоднократно участвовала в шоу в качестве рестлера. Она дралась на ринге со своей дочерью и отправляла в нокдаун своего зятя.

В последние годы Макмэн была активным участником в образовательных программах штата Коннектикут, направленных на улучшение грамотности, и членом совета Университета Священного Сердца.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Сила в Правде!!
4 минуты
развлекается старичок а доллар всё никак не рухнет.
prosto korsak
1 минута
Американское образование попало в крепкие руки 76-летней рестлинг-вумен!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05