Трамп решил сделать министром образования Линду Макмэн, которая дралась со своей дочерью в реслинге

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен назначить соосновательницу реслингового промоушна WWE (World Wrestling Entertainment) Линду Макмэн на должность главы министерства образования. Об этом 20 ноября пишет The Wall Street Journal.

По словам Трампа, Макмэн «возглавит усилия по возвращению контроля за системой образования на уровень штатов». Эта новость появилась вскоре после назначения Говарда Лютника министром торговли, на который ранее претендовала сама Макмэн.

Линда Макмэн возглавляла Управление по малому бизнесу в первые годы президентства Трампа и была сопредседателем его переходной команды. Она и ее муж, Винс Макмэн, сыграли ключевую роль в превращении WWE в мировой развлекательный бренд, благодаря которому стали известны такие рестлеры, как Халк Хоган и Дуэйн «Скала» Джонсон. Сама Линда Макмэн также неоднократно участвовала в шоу в качестве рестлера. Она дралась на ринге со своей дочерью и отправляла в нокдаун своего зятя.

В последние годы Макмэн была активным участником в образовательных программах штата Коннектикут, направленных на улучшение грамотности, и членом совета Университета Священного Сердца.