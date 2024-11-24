Главу фонда капремонта Подмосковья подозревают в причастности к хищению денег в Донбассе

Гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова проверяют на то, причастен ли он к хищению средств, предназначенных для восстановления Донбасса. Помимо этого, мужчину обвиняют в получении двух взяток. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТАСС.



Согласно материалам дела, Николов проверяется на возможную причастность к совершению ряда коррупционных преступлений, а также к хищению бюджетных средств, выделенных на восстановление новых территорий РФ. Показания, изобличающие главу фонда капремонта Подмосковья, дал один из подрядчиков, предприниматель Дмитрий Чалый. По словам мужчины, он получал угрозы от фигуранта.



Напомним, генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов был арестован 14 ноября по делу о взятке в особо крупном размере. Ему вменяются два эпизода получения взятки в особо крупном размере на сумму 23 миллиона рублей. Он помещен под стражу на 2 месяца, до 12 января 2025 года. Ранее по той же статье был арестован заместитель гендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Мстислав Дымнич.