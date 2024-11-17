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Происшествия «Ъ»: гендиректору Фонда капремонта Московской области вменяют получение взяток на 23 млн

«Ъ»: гендиректору Фонда капремонта Московской области вменяют получение взяток на 23 млн

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3 комментария

Гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова обвиняют в получении взяток на сумму 23 млн рублей. Об этом сообщает 17 ноября «Коммерсантъ».

По данным издания, Николова задержали 10 ноября в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь за границу. Ему вменяют два эпизода взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), за что ему может грозить до 15 лет колонии.

По версии следствия, в 2020 году глава Фонда через своих двух заместителей получил от гендиректора строительной компании «Мультисистема» Дмитрия Чалого взятки на 10 млн рублей. А с 2020 по 2022 год Николов и его подчиненные получили от предпринимателя еще 13 млн рублей. Согласно материалам дела, деньги бизнесмен платил за «покровительство» при заключении с его фирмой договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье, а также за лоббирование интересов при заключении контрактов на предоставление услуг видеотрансляции.

Валерий Николов вину не признал и заявил, что до этого 40 раз обращался в правоохранительные органы с просьбой возбудить в отношении Дмитрия Чалого уголовное дело за неисполнение обязательств по госконтрактам. По его мнению, предприниматель его оговаривает.

По просьбе следствия суд отправил Николова в СИЗО до 12 января. Защита намерена обжаловать это решение, ссылаясь на наличие у обвиняемого заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

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Комментарии
3
Мillemelle
23 минуты
заодно всех глав капремонта проверьте...
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