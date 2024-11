Кендрик Ламар выпустил шестой студийный альбом — GNX

12-трековый GNX выходит в конце знаменательного для Ламара года: весной он попал в заголовки из‑за рэп-разборок с Дрейком, выпустив несколько синглов: Euphoria, Meet the Grahams и Not Like Us, последний из которых попал на топовые места в чартах. Трек номинировали на песню года и запись года. Впрочем, знаменитый дисс-трек на Дрейка Not Like Us на пластинку не попал.