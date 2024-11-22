Кендрик Ламар выпустил шестой студийный альбом — GNX

Рэпер Кендрик Ламар в пятницу неожиданно выпустил шестой студийный альбом — GNX. Об этом сообщает Variety.

В записи пластинки приняли участие Джек Антонофф (продюсер, известный по сотрудничеству с Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей), SZA (R&B-исполнительница) и Камаси Вашингтон (джазовый саксофонист). Слухи о том, что Ламар усиленно работает над новым проектом, ходили месяцами. Ранее на этой неделе DJ Snake предположил, что Mustard (продюсер, сотрудничавший с Рианной и Трэвисом Скоттом) внес вклад в четыре или пять песен, и предрекал неожиданное появление Тейлор Свифт, хотя она, похоже, не участвует в проекте.

12-трековый GNX выходит в конце знаменательного для Ламара года: весной он попал в заголовки из‑за рэп-разборок с Дрейком, выпустив несколько синглов: Euphoria, Meet the Grahams и Not Like Us, последний из которых попал на топовые места в чартах. Трек номинировали на песню года и запись года. Впрочем, знаменитый дисс-трек на Дрейка Not Like Us на пластинку не попал.

GNX — первая работа рэпера за два с половиной года. Это также первый альбом рэпера, вышедший после его ухода с лейбла Top Dawg Entertainment.