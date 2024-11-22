«Собираюсь вступить в „Единую Россию“». Сын сенатора Вадима Тюльпанова объявил о расставании с певицей Катей Самбукой

«Многие моменты в моей жизни порушились, многие отношения порушились с разными людьми. Все пошло вниз, — так Владислав Тюльпанов объяснил причины разрыва. — А Катя человек взрослый, у нее дети, ей нужно, чтобы в жизни был какой-то комфорт. Я не смог этот комфорт дать».

«Катя при мне не смогла выступать с шоу и концертами», — говорит молодой человек. Теперь он надеется, что в его жизни наступят серьезные перемены. «Это, прежде всего, воссоединение с семьей, возможность общения с разными людьми высокого уровня, с которыми я не общался 2,5 года. Собираюсь вступить в „Единую Россию“. Надеюсь, что у меня будет политическая карьера», — говорит Владислав Тюльпанов. При этом он подчеркивает, что его отношения с Катей Самбукой не были пиар-ходом, и он тяжело переживает расставание. «Я желаю ей всего самого лучшего в жизни. И, когда у меня будет возможность, я буду ей помогать. Ее публичный образ — это одно, а в жизни она очень хороший человек», — говорит Владислав Тюльпанов.