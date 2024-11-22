Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

южн.

 743мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Куда пойти на выходных
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Перепланировка в старых домах
Общество «Собираюсь вступить в „Единую Россию“». Сын сенатора Вадима Тюльпанова объявил о расставании с певицей Катей Самбукой

«Собираюсь вступить в „Единую Россию“». Сын сенатора Вадима Тюльпанова объявил о расставании с певицей Катей Самбукой

3 646
32 комментария

Сын сенатора Вадима Тюльпанова Владислав расстался с эпатажной певицей Катей Самбукой. Об этом он сам рассказал «Фонтанке» 22 ноября.

«Многие моменты в моей жизни порушились, многие отношения порушились с разными людьми. Все пошло вниз, — так Владислав Тюльпанов объяснил причины разрыва. — А Катя человек взрослый, у нее дети, ей нужно, чтобы в жизни был какой-то комфорт. Я не смог этот комфорт дать».

В паре, по словам Тюльпанова, были бытовые ссоры.

«Катя при мне не смогла выступать с шоу и концертами», — говорит молодой человек. Теперь он надеется, что в его жизни наступят серьезные перемены. «Это, прежде всего, воссоединение с семьей, возможность общения с разными людьми высокого уровня, с которыми я не общался 2,5 года. Собираюсь вступить в „Единую Россию“. Надеюсь, что у меня будет политическая карьера», — говорит Владислав Тюльпанов. При этом он подчеркивает, что его отношения с Катей Самбукой не были пиар-ходом, и он тяжело переживает расставание. «Я желаю ей всего самого лучшего в жизни. И, когда у меня будет возможность, я буду ей помогать. Ее публичный образ — это одно, а в жизни она очень хороший человек», — говорит Владислав Тюльпанов.

Сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав и певица Катя Самбука собирались пожениться летом 2024 года. Затем Тюльпанов дал большое интервью политтехнологу Константину Долгову, в котором рассказал о ссоре с семьей из-за своей личной жизни и о том, как просил денег у своих подписчиков в социальных сетях. О том, что Владислав Тюльпанов почти два года состоит в отношениях с Катей Самбукой, стало известно в декабре 2023 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY26
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
282799367
1 час
"Собираюсь вступить в „Единую Россию" Многие люди развелись бы после такого заявления супруга ;)
276386315
1 час
Короче деньги кончились, мадама разочарованно протянула И кошелек у тебя тоже маленький, после чего убыла в неизвестном направлении. Клиент по примеру папаши отправился в ЕР за деньгами и легкой жизнью, напевая И тогда твоими станут золотые сундуки.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00