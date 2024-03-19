Сын экс-председателя ЗакСа Тюльпанова и эпатажная певица Катя Самбука объявили о свадьбе

Пара намерена скрепить свой союз узами брака в июле 2024 года, об этом «Фонтанке» рассказал сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав.

«Свадьба будет небольшая, человек на 30, — говорит Владислав Тюльпанов. — Отмечать будем на даче, на берегу Финского залива». Как отмечает счастливый жених, на мероприятии обязательно будут присутствовать его мать и сестра.

Ранее Владислав Тюльпанов и Катя Самбука показали серьезность своих отношений, вместе приняв участие в голосовании на выборах президента. Как отмечает Тюльпанов, не все видеоролики с его участием, гуляющие в сети, надо принимать всерьез: сын экс-сенатора не чужд жанру пранка и, бывает, разыгрывает своих знакомых. Но объявление о свадьбе с Катей Самбукой — другой случай.

Владислав Тюльпанов официально рассказал об отношениях с Катей Самбукой в конце прошлого года, отметив, что избранница всегда была его детской мечтой.



Катя Самбука (Екатерина Михайлова) — певица и актриса эротического жанра, а также телеведущая. Псевдоним Самбука получила от режиссера фильмов для взрослых Боба Джека, который был ее мужем. Супруги разошлись в 2015 году.

