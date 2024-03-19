Сын экс-председателя ЗакСа Тюльпанова и эпатажная певица Катя Самбука объявили о свадьбе

Пара намерена скрепить свой союз узами брака в июле 2024 года, об этом «Фонтанке» рассказал сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав.
предоставлено Владиславом Тюльпановым
«Свадьба будет небольшая, человек на 30, — говорит Владислав Тюльпанов. — Отмечать будем на даче, на берегу Финского залива». Как отмечает счастливый жених, на мероприятии обязательно будут присутствовать его мать и сестра.
Ранее Владислав Тюльпанов и Катя Самбука показали серьезность своих отношений, вместе приняв участие в голосовании на выборах президента. Как отмечает Тюльпанов, не все видеоролики с его участием, гуляющие в сети, надо принимать всерьез: сын экс-сенатора не чужд жанру пранка и, бывает, разыгрывает своих знакомых. Но объявление о свадьбе с Катей Самбукой — другой случай.
Владислав Тюльпанов официально рассказал об отношениях с Катей Самбукой в конце прошлого года, отметив, что избранница всегда была его детской мечтой.
Катя Самбука (Екатерина Михайлова) — певица и актриса эротического жанра, а также телеведущая. Псевдоним Самбука получила от режиссера фильмов для взрослых Боба Джека, который был ее мужем. Супруги разошлись в 2015 году.
Вадим Тюльпанов занимал пост председателя городского ЗакСа в течение двух созывов. В 2011 году, хотя ему прочили третий срок, был отправлен в Совет Федерации от Заксобрания Петербурга. Парламентарий скончался 4 апреля 2017 года от сердечного приступа в бане в возрасте 52 лет.