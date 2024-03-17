Сын экс-председателя ЗакСа Тюльпанова впервые проголосовал в Петербурге. Его сопровождала Катя Самбука

Сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав впервые проголосовал в Петербурге 17 марта. Компанию молодому человеку составила его девушка, эпатажная певица Катя Самбука. Пара сфотографировалась с избирательным бюллетенем на участке в гимназии № 56 в Петроградском районе.

Фото: предоставлено Владиславом Тюльпановым Поделиться Поделиться





«Мы с Катей пришли на участок примерно в 10:30, — рассказал Владислав Тюльпанов «Фонтанке». — Впервые вместе голосовали, а я — вообще впервые, потому что во время предыдущих выборов еще не достиг совершеннолетия. На избирательном участке нас узнали, объяснили, как проголосовать. Потом мы поехали на участок Кати, на Крестовском острове. Там тоже всё прошло быстро и технично.



Никаких специальных подарков или сувениров, которые обычно дарят молодым людям, голосующим впервые, Владислав Тюльпанов не получил. «Наверное, потому что мы никого не предупреждали, что приедем», — предположил он.

Явка на выборах президента России в Петербурге по состоянию на 12 часов 17 марта составила 58,90%. Владислав Тюльпанов и Катя Самбука встречаются около двух лет. Катя Самбука (Екатерина Михайлова) — певица и актриса эротического жанра, а также телеведущая. Псевдоним Самбука получила от режиссера фильмов для взрослых Боба Джека, который был ее мужем. Супруги разошлись в 2015 году.

Вадим Тюльпанов был председателем городского ЗакСа в течение двух созывов. В 2011 году, хотя ему прочили третий срок, был отправлен в Совет Федерации от Заксобрания Петербурга. С 2014 года он находился в Совфеде. Парламентарий скончался 4 апреля 2017 года от сердечного приступа в бане в возрасте 52 лет .