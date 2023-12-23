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    Сын экс-председателя ЗакСа Петербурга Тюльпанова рассказал об отношениях с Катей Самбукой

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    Сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав почти два года встречается с экс-супругой порнорежиссера Боба Джека и эпатажной певицей Катей Самбукой. Об этом в субботу, 23 декабря, он рассказал корреспонденту «Фонтанки.ру».

    По словам Тюльпанова, пара уже 20 месяцев вместе, но официально подтвердить отношения решили только сейчас. Еще сын экс-председателя ЗакСа добавил, что планирует сделать Самбуке предложение.

    «Катя моя детская мечта всегда была», — поделился он.

    Катя Самбука (Екатерина Михайлова) — певица и актриса эротического жанра, а также телеведущая. Псевдоним Самбука получила от режиссера фильмов для взрослых Боба Джека, который был ее мужем. Супруги разошлись в 2015 году.

    Вадим Тюльпанов был председателем городского ЗакСа в течение двух созывов. В 2011 году, хотя ему прочили третий срок, был отравлен в Совет Федерации от Заксобрания Петербурга. С 2014 года он находился в Совфеде. Парламентарий скончался 4 апреля 2017 года от сердечного приступа в бане в возрасте 52 лет.

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    Комментарии 18

    Гость23 Дек 2023 в 02:02
    О правде, которую мы помним - по публикациям
    данного СМИ. Папа 4 апреля прелюдно возлагал цветы у метро "Технологический институт", к месту происшедшего накануне террористического акта и нарочито горевал. Прямо оттуда поехал с соратниками в баню, где подскользнулся и при падении ударился головой. Вследствии чего умер на месте. О вдове также относительно недавно писали, что живет не так уж и плохо, пользуется мерседесом, прежде возившим мужа - из смольнинкого гаража. Персональный водитель, попав в ДТП вел себя очень неприлично по отношению ко второму участнику аварии, было рукоприкладство - скандал на весь город. Дочурка Милана - бавшая жена Кержакова. Сын, описываемый в статье, ( непонятно за что он попал в новости от Ф) как мы видим тоже еще тот "фрукт" - перечитайте статью. Так что, простите, но семья еще та. Фонтанка уже давно тяготеет к "светской хронике", отдающей яркой желтизной. Постоянные новости из семьи боярских, валерии и других им подобных персонажей. И не стыдно же?
    +1−1
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