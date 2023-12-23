Сын экс-председателя ЗакСа Петербурга Тюльпанова рассказал об отношениях с Катей Самбукой

Сын бывшего председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова Владислав почти два года встречается с экс-супругой порнорежиссера Боба Джека и эпатажной певицей Катей Самбукой. Об этом в субботу, 23 декабря, он рассказал корреспонденту «Фонтанки.ру».
По словам Тюльпанова, пара уже 20 месяцев вместе, но официально подтвердить отношения решили только сейчас. Еще сын экс-председателя ЗакСа добавил, что планирует сделать Самбуке предложение.
«Катя моя детская мечта всегда была», — поделился он.
Катя Самбука (Екатерина Михайлова) — певица и актриса эротического жанра, а также телеведущая. Псевдоним Самбука получила от режиссера фильмов для взрослых Боба Джека, который был ее мужем. Супруги разошлись в 2015 году.