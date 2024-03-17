В Петербурге к полудню третьего дня выборов президента проголосовали 58,9% избирателей

Явка на выборах президента России в Петербурге по состоянию на 12 часов 17 марта составила 58,90%. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. В общей сложности к полудню третьего дня голосования в Петербурге волеизъявились
Явка на выборах президента РФ в целом по стране к 09:28 17 марта составила 61,37%. В Петербурге к 10 утра 17 марта проголосовали 55,92% (2,1 миллиона человек).
В течение двух часов утром в воскресенье в Петербурге проголосовали свыше 113 тысяч человек.