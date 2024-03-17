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    В Петербурге к полудню третьего дня выборов президента проголосовали 58,9% избирателей

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    34 комментария

    Явка на выборах президента России в Петербурге по состоянию на 12 часов 17 марта составила 58,90%. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. В общей сложности к полудню третьего дня голосования в Петербурге волеизъявились 2 241 878 избирателей.

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    Явка на выборах президента РФ в целом по стране к 09:28 17 марта составила 61,37%. В Петербурге к 10 утра 17 марта проголосовали 55,92% (2,1 миллиона человек).

    В течение двух часов утром в воскресенье в Петербурге проголосовали свыше 113 тысяч человек.

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    Комментарии 34

    Гость17 Мар 2024 в 15:33
    покажите мне такую страну помните талькова ? молодцы! всем успехов! удачи! счастья! здоровья! победы! за россию! любви! весеннего настроения! и мы ещё споём! россия! кпсс! господин президент! помните песни игорь пел!
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 15:19
    президент это всего лишь чиновник. Ни бог, ни царь. Просто чинуша. Вот так и нужно к нему относиться
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 15:04
    У вас что-то с математикой... В Петербурге проголосовало 2'241'878 человек из 5'598'473 по официальным данным на январь 2024. Это 40.04% от общего числа. А общее количество проголосовавших по стране не указано. Вопрос: откуда вы взяли 58.9%?
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