Явка на президентских выборах в Петербурге составила 55,9% на утро 17 марта

На 10 утра основного дня голосования, 17 марта, явка в Петербурге составила 55,92% (2128 миллиона человек) — сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. На момент закрытия участков вечером 16 марта количество проголосовавших было 54,52% от общего числа избирателей (2075 миллиона). За первые два часа работы участковых комиссий, по данным ГИК, своим правом голоса воспользовались 53 352 человека.



Всего в России, с учетом данных платформы электронного голосования, проголосовали 61,37% избирателей — сообщает ЦИК.