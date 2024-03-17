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    Явка на президентских выборах в Петербурге составила 55,9% на утро 17 марта

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    9 комментариев

    На 10 утра основного дня голосования, 17 марта, явка в Петербурге составила 55,92% (2128 миллиона человек) — сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. На момент закрытия участков вечером 16 марта количество проголосовавших было 54,52% от общего числа избирателей (2075 миллиона). За первые два часа работы участковых комиссий, по данным ГИК, своим правом голоса воспользовались 53 352 человека.

    Всего в России, с учетом данных платформы электронного голосования, проголосовали 61,37% избирателей — сообщает ЦИК.

    Сегодня, 17 марта, — третий, основной день президентских выборов в России. Избирательные участки работают до 20:00.

    Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке.

    Всего в Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 миллиона человек. Более 85 тысяч молодых людей придут голосовать в первый раз. 260 тысяч избирателей воспользовались возможностью сменить избирательный участок по месту нахождения.

    В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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    Комментарии 9

    AndrewBarsik17 Мар 2024 в 12:03
    Плохо, что "власть" лжёт гражданам. Хорошо, что граждане ей не верят. Режим держится только потому, что никто не хочет пачкать руки о нечистоты.
    +1−0
    Гость17 Мар 2024 в 12:02
    Во - первых , ничего не изменится во- вторых будет хуже.. . Он же сам признался или кто за него, что 20 лет жил в неведении.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 11:55
    неужели сегодня в полночь карета превратится в тыкву?
    +1−0
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