Явка на президентских выборах в Петербурге составила 55,9% на утро 17 марта

На 10 утра основного дня голосования, 17 марта, явка в Петербурге составила 55,92% (2128 миллиона человек) — сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. На момент закрытия участков вечером 16 марта количество проголосовавших было 54,52% от общего числа избирателей (2075 миллиона). За первые два часа работы участковых комиссий, по данным ГИК, своим правом голоса воспользовались
Всего в России, с учетом данных платформы электронного голосования, проголосовали 61,37% избирателей — сообщает ЦИК.
Сегодня, 17 марта, — третий, основной день президентских выборов в России. Избирательные участки работают до 20:00.
Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке.
Всего в Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 миллиона человек. Более 85 тысяч молодых людей придут голосовать в первый раз. 260 тысяч избирателей воспользовались возможностью сменить избирательный участок по месту нахождения.
В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».