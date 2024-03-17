Явка на президентских выборах в России превысила 60%

Явка на выборах президента РФ составила в целом по стране 61,37%. Об этом в ходе брифинга, который транслировался на сайте ЦИК, сообщила 17 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Явка была подсчитана на 09:28 по московскому времени, с учетом избирателей, проголосовавших с помощью системы дистанционного электронного голосования.

В ходе брифинга Элла Памфилова подчеркнула, что сегодня, 17 марта, очень важный, завершающий деть голосования. «Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно», — подчеркнула глава ЦИК.



Явка на выборах президента 2024 года в Петербурге превысила 55% по состоянию на восемь вечера 16 марта.