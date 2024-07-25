Жизнь как PR-ход. Сын экс-сенатора Тюльпанова рассказал, как поссорился с семьей из-за Самбуки и просил денег у подписчиков

Фото: скриншот видео youtube.com/theshowdomustgoon Поделиться Поделиться





Пиарщик и медиатехнолог Константин Долгов взял интервью у Владислава Тюльпанова, сына погибшего сенатора и некогда спикера Заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова. «Наглядная история о том, как устроена российская внутриэлитная жизнь — на примере одной конкретно взятой семьи», — описал Долгов интервью в своем телеграмм-канале. 19-летний Тюльпанов рассказал об отношениях с 32-летней порнозвездой Катей Самбукой, о ссоре с семьей и желании постоянно быть в центре внимания.



Имя Парламент и розыгрыш с мигалкой Владислав Тюльпанов — крестный Валентины Матвиенко, но, по его словам, от нее была просьба, чтобы в публичном пространстве ее имя не фигурировало в таком контексте. Сама Матвиенко (она была губернатором Петербурга) предлагала назвать сына на тот момент спикера Вадима Тюльпанова Парламентом, говорит в интервью Владислав.

В 2018 году в СМИ был скандал, когда Тюльпанов, будучи еще несовершеннолетним, опубликовал видео, где едет домой под звуки сирены. В интервью он заявил, что «мигалки» у него действительно были, но на видео не они — он якобы специально записал звук и наложил его на видео, так как пиар-директор посоветовал ему сделать «такой предновогодний розыгрыш». Розыгрыш. что называется удался, сцена не сильно выбивалась из образа молодого человека: до этого он не раз выкладывал кадры из представительских машин и кабинетов, изображая вовлеченность в государственные дела.

«Был большой скандал, после которого мне дали прозвище «золотой мальчик». Но я не обращаю на это внимание, надо идти своим путём. А что люди говорят, они в основном обсирают меня, мне всё равно и даже нравится. Я сохраняю все комментарии, чтобы понимать реальное отношение людей. Мама в детстве говорила, что когда тебя обсирают, это признак зависти и того, что ты людям интересен», — поясняет Тюльпанов.

Самбука, курсанты, Аурус «Именно поэтому в твою жизнь пришла Катя Самбука, мать троих детей, с которой планируется свадьба», — отмечает ведущий Константин Долгов. С Самбукой, рассказывает Тюльпанов, он хотел познакомиться с 8 лет, когда увидел в интернете ее фотографии в розовом нижнем белье: «Пубертатный период прошёл весь с Катей». Он думал, что никогда с ней не познакомится — особенно потому, что рядом был суровый отец.





В 17 лет, когда отца уже не было в живых, Тюльпанов написал Самбуке в соцсетях. «Я знал, чем занимается Катя, мне это очень нравилось — это эротические выступления и концерты», — говорит молодой человек. На вопрос ведущего, слышал ли он что-то про 90 курсантов, которые участвовали в съемке порно вместе с Самбукой, тот кивает. «Это все делалось ради хайпа и чтобы создать инфоповод. Это неправда. То, что в газетах пишут, что курсанты имели близость с Катей, такого не было», — отмечает Тюльпанов.



Он добавляет, что пресса и сейчас пишет много неправды, например, врут, что он купил автомобиль Aurus (справедливости ради, Тюльпанов сам предлагал «Фонтанке» написать о том, что они с Самбукой заказали «Аурус» буквально месяц назад — прим. ред.). «Катя в жизни теплый искренний человек, образ на картинке совсем не связан. Люди на меня, наверное, тоже смотрят и думают, что это интеллигент зализанный и [пренебрежительное обозначение представителя нетрадиционной сексуальной ориентации]?. Но я таким не являюсь».

По словам Тюльпанова, у него было женщин больше, чем у Самбуки мужчин. «У меня не было до Кати серьезных отношений, были мимолетные встречи», — говорит Владислав. «Проститутки», — уточняет ведущий. «Кого-то можно и так назвать. Кого-то — обычной девушкой», — отвечает собеседник. Ни с Викторией Лопыревой, ни с Аленой Шишковой он не встречался — но пытался делать вид, чтобы «создать пиар-ход». «Так может и Роман с Самбукой — это попытка привлечь внимание?» — спрашивает Долгов. Но Владислав уверяет, что именно эти отношения такими не являются.

Тема Кати Самбуки в жизни Тюльпанова стала испытанием — ведь из-за этих отношений он поссорился с семьей и лишился финансирования. Мать сказала Владиславу, что, раз он взрослый и самостоятельный, да ещё и в отношениях, то и содержать себя должен сам. «Маму, наверное, волнует прошлое Кати Самбуки?» — спрашивает Долгов. «Может быть. волнует. Но лично меня не волнует абсолютно», говорит Тюльпанов.



По его словам, сначала все было хорошо, а отношения были тайными первые несколько месяцев. «Первый неконтролируемый слив произошел на петербургском экономическом форуме в 2022 году», — рассказывает он. Спустя полтора года, посмотрев, что реакция людей на их отношения нейтральная, пара решила выложить совместное фото.



Ссора с семьей, работа курьером Долгов в интервью показывает Тюльпанову фотографию, где Самбука в нацисткой форме. «Это было 15 лет назад. Это образ»,— парирует Влад. На вопрос, а что подумают избиратели, увидев это фото, если он пойдет на выборы, отвечает: «Умные люди посмотрят и увидят, что это было шоу. Катя в жизни не ходит с этой повязкой на руке. Мы против нацизма». Из дома, по словам Тюльпанова, мать его не выгоняла: «Из-за Кати, в том числе, расходы на мою жизнь резко увеличились. Мама сказала, что так как ты взрослый и хочешь самостоятельной жизни, не рассчитывай на деньги от семьи. Зарабатывай сам, как можешь, ты завел девушку, ты за нее несешь ответственность». По словам Владислава, его сестре семья не отказывала в деньгах при таких же ситуациях. Сейчас же ситуация изменилась — теперь мать готова помогать Тюльпанову лично, например, в вопросах, связанных со здоровьем.

Тюльпанов рассказал, что после этого пошел работать в «Яндекс» — во время работы курьером зарабатывал до 200 тысяч рублей в месяц. Однажды ему дали чаевые в пять тысяч. В доставке он проработал около трех месяцев. Делать это публичным он не хотел, но утверждает, что информацию слил его знакомый, который сообщил, что ему за это заплатили 100 тысяч рублей. Закончил работать в доставке он потому, что мать все же решила его частично спонсировать. Ведущий на всякий случай спросил: готов ли Тюльпанов извиниться перед матерью, встав прямо сейчас на колени. Но тот отказался, заявив, что не хочет делать семейный конфликт настолько публичным.

«Почему свадьба отложена?» — «Ну так произошло»,— отвечает Тюльпанов. До этого он упомянул, что отложить решили из-за конфликта с семьей. Теперь же пояснил, что свадьба не отменяется, правда, как выяснилось, планировалась скорее вечеринка, чем настоящее бракосочетание. По словам Владислава, ни он, ни Самбука в официальный брак вступать не планируют. На вопрос, отложили ли свадьбу из-за отсутствия денег не было, Тюльпанов не ответил.



Милана, Кержаков, алкоголь С сестрой Миланой, по словам Влада, он не общается сейчас совсем, но и до этого теплых отношений не было. А «хайпожором» она назвала его в «неадекватном» состоянии. При этом 7 лет назад, по словам Влада, вся семья ещё тепло общалась друг с другом, а он сам записывал видео ко дню рождения Александра Кержакова, бывшего мужа Миланы, переодеваясь в детскую одежду.

В интервью младший Тюльпанов рассказывает о конфликте своей семьи с Кержаковым. Он якобы подарил 4 млн долларов Милане и требовал их возвращения после размолвки. Самого Кержакова он обвинил в том, что тот после смерти Вадима Тюльпанова «бегал по всем программам и выворачивал грязное белье наружу». «Если бы был жив отец, наша жизнь сложилась бы по-другому. Милана была бы счастлива с Кержаковым, а у меня не было бы отношений с Катей», — говорит Тюльпанов.



На вопрос ведущего, правда ли, что у самого Влада были проблемы с алкоголем после смерти отца, он ответил, что такие ситуации на вечеринках были уже чуть позднее — в 15 лет. В реабилитационном центре в Таиланде он оказался «из-за душевной пустоты»: «Мне стыдно. И я не пью сейчас уже два года».



Важно, чтобы обо мне говорили В Таиланде, отмечает Тюльпанов, он не болел лихорадкой Денге. Это тоже был пиар-ход. «После потери отца мне важна публичная составляющая, важно, чтобы обо мне говорили», — добавляет он. В интервью Тюльпанов рассказывает, что поругался с Самбукой из-за того, что она дала интервью, где лишь вскользь упомянула его и, как ему показалось, достаточно унизительно. На интервью, по его словам, она ушла, сообщив, что занимается семейными делами.

«Ты просил деньги у подписчиков?»— спрашивает ведущий. «Да. Я находился в отчаянии, не не знал, что делать. Был конфликт с матерью, и я не знал, как прокормить семью». Но обратиться за помощью, по его словам, совершенно не стыдно, а вот быть альфонсом — да. По словам ведущего, перед интервью в редакцию позвонила мать Тюльпанова и попросила не упоминать историю про то, что ее сын просил деньги у незнакомых людей.

По словам Тюльпанова, в период, когда у него не было денег, Самбука не отвернулась от него, хотя все окружающие его люди заверяли в обратном: «Нас выселяли из съемной квартиры. Мы какое-то время жили в отеле. У меня не было даже 1000 рублей. Катя помогала, если надо было снять отель».

О своем будущем в интервью Тюльпанов почти не говорит. Единственное — отмечает, что хочет стать главой молодежного парламента Петербурга, и, видимо, когда-нибудь участвовать в настоящих выборах. Тюльпанов уверен, что аудитория, которая за него проголосует, — это «взрослые» люди, которые помнят его отца, а не молодежь. В числе своих хороших друзей Тюльпанов назвала Любовь Успенскую (с ней он общается 10 лет и обращается на «ты») и Виталия Бородина (он в последнее время получил известность, как автор писем и жалоб на публичных людей, которые не поддерживают СВО или ведут себя неподобающе нынешнему времени).«Мне очень импонирует, как он себя позиционирует в публичном пространстве», — говорит Тюльпанов.



Слушала и удивлялась Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»